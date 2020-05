"Pirata" preocupado

Los problemas que generó la inactividad de competencias por la pandemia del Covid-19 fue un impacto fuerte en el humilde Club Atlético Palpalá que participa del Torneo Anual de la Liga Jujeña de Fútbol.

Manuel Ugarte, presidente del "pirata", comentó sobre la preocupación mayúscula que le provoca saber que las deudas se acumulan y el mantenimiento del campo de juego se complica sin ingresos.

Al respecto el directivo confesó que "somos un grupo de 8 o 9 clubes que de entrada en las elecciones demostrados la disconformidad de Juárez como presidente en la Liga. El proyecto y al formato de cómo lleva la Liga y se lo dijimos. Pero nosotros como otros apenas se confirmó la cuarentena el club paralizó las actividades. La cuota societaria quedó en $10 mil y ya se nos viene acumulando, creo que sólo Ciudad de Nieva está pagando pero el resto no tenemos ingresos", detalló.

En la misma sintonía contó que "aún no nos dijeron que decisión iba a tomar la Liga con respecto a un ajuste y sólo se nos informó de la deuda y que podíamos pagar el 50% porque los empleados deben cobrar. En lo que hace a la competencia no se dijo nada. Calculo que se tiene que rever pero tenemos la incertidumbre y pienso que seguirá la línea que tienen AFA", remarcó.

Ugarte sostuvo que "en lo que hace a la parte económica me preocupa los dos meses que debemos pagar a la Liga Jujeña, veníamos al día pero se sumaron marzo y abril sin actividad ni ingresos. Lo que sí hice en este tiempo es presentar un pedido a la Municipalidad de Palpalá para que nos colaboren con el corte del pasto del campo de juego. Antes lo hacíamos nosotros, pero hoy está muy alto el pasto. A la vez pedí la autorización para el cobro del estacionamiento de los autos que llegara la feria minorista para así tener ingreso, pero no sé si no autorizarán porque no es una tarea esencial".

Muchas fueron las alternativas previas a la pandemia que no se terminaron concretando y por eso admitió que "antes de todo el parate la idea era hablar con la Municipalidad de Palpalá para abrir una cuenta bancaria para que los socios, hinchas y simpatizantes que son empleados puedan colaborar y hacer el descuento por planilla, ya teníamos el turno en el banco y todos los papeles pero justo se dio la cuarentena", acotando que "la pauta de Videotel no se pudo cobrar, porque veníamos hablando del tema de la camiseta con otras 3 empresas más, pero todo quedó en la nada", cerró.

(Sebastián Castro)