“Vamos a evaluar, pero no de la forma tradicional, no es evaluación con notas”

¿Cómo avanza el proceso educativo en la provincia, teniendo en cuenta el contexto de cuarentena?

Está avanzando con el aprendizaje que implica en este marco, aprendiendo de nuestros aciertos y errores porque no hay manual para enseñar en tiempos de pandemia, por lo tanto estamos haciendo los mejores esfuerzos tanto desde las escuelas, desde la familia y también desde el lugar de los chicos, porque también para ellos se les presenta un gran desafío.

Sobre los encuentros virtuales, ¿desde el Ministerio de Educación de la provincia están supervisando que se cumpla con el contacto entre docentes y alumnos?

Estamos viviendo un tiempo excepcional en donde la educación en forma remota presenta una dificultad para los docentes y para los chicos. Tenemos una provincia y una realidad de los chicos muy heterogénea. No todos tienen conectividad y quienes la tienen, no siempre tienen señal. La señal de internet está muy frágil en este tiempo porque no solo en la provincia, sino que en casi todo el mundo hay millones de trabajadores que están haciendo teletrabajo en sus casas. La sobrecarga que hay del tráfico de información de un modo virtual es tremenda y la agilidad de las comunicaciones determina que el docente esté también en condiciones de poder comunicarse a una hora específica.

Entonces para todos y para la educación esta pandemia representa una forma nueva de enseñar y de aprender. No podemos medir con el parámetro habitual, pretender de que las formas habituales en las que se dictaba clases se pueda sostener. En algunos casos, hay escuelas que están pudiendo llevarlo adelante porque su plantel docente tiene conectividad y los chicos que son la matrícula de ese colegio tal vez también la tengan. Hay otras situaciones donde no ocurre esto y cada director está supervisando permanentemente a los docentes para que esto ocurra. Esto a su vez está siendo supervisado por los supervisores zonales que tenemos en el Ministerio de Educación y en esa forma vamos controlando que a cada niño le llegue el contacto y que el vínculo pedagógico se pueda sostener. También pedimos que la familia nos avise en caso que no sea esto así posible. Porque también puede suceder que el docente tenga un inconveniente, se haya enfermado o tenga algún problema y no haya reportado rápidamente esto a sus superiores. Entonces también esas múltiples miradas que teníamos desde la escuela cuando estábamos todos asistiendo al edificio escolar hoy no la tenemos de modo virtual.

Son 161 mil estudiantes de los ciclos obligatorios que hoy están en sus casas y no podemos estar como ministerio en cada hogar, entonces si pedimos a las familias que en una, dos o más situaciones no tengan registro o comunicación del docente, nos hagan conocer a través de las redes sociales, mail, página web del ministerio, diferentes vía, teléfonos que tenemos para mantenernos en contacto y ayudarnos mutuamente.

Le pedimos en estos días a las familias que sean de ayuda para que los chicos puedan ganar en este tiempo de la pandemia un aprendizaje, porque la inteligencia es eso, poder desarrollar en los chicos la educación y poder adaptarse a nuevas realidades. La pandemia en sí misma es una gran lección que todos estamos aprendiendo en tiempo récord y se podría decir que estamos aprendiendo a vivirla y adaptar a nuestro sistema que hace más de 150 años teníamos un modo de enseñar que se volvió tradicional, que se volvió un hábito y en cierto modo se ha esclerosado esa manera la cual ensabanábamos siempre. A pesar de que hemos querido capacitar mucho a los docentes para complementar la enseñanza presencial con más tecnología, no siempre hemos logrado lo que aspirábamos y que ese esfuerzo de capacitación sea siguiente para que hoy reemplace la tecnología a la enseñanza presencial. Sólo pretendíamos que complemente la enseñanza presencial, de hecho, la escuela es irremplazable.

Sin dudas este es un tiempo de mutua comprensión, de comprender que los docentes emocionalmente también están afectados por esta pandemia tan lacerante para toda la humanidad, que genera tanto dolor al ver a tantas personas que se mueren de una forma tan rápida. Esto a todos nos genera un impacto emocional, los chicos mismos están viendo por los medios de comunicación cómo el mundo ha tenido que modificar su forma de trabajo, su forma de relación social.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había anunciado que no es momento de evaluar a los alumnos de la forma tradicional. ¿Usted coincide con el ministro en el sentido de que este no es el momento de calificar?

Cuando empezó la pandemia, lo primero que le pedimos a los docentes fue establecer un vínculo con el alumno que se pudiera mantener y de hecho en todo este tiempo hemos trabajado en fortalecer los vínculos pedagógicos. Es el desafío central que tenemos de cambiar la forma cara a cara en el cual enseñábamos en el edificio escolar y poder mantener un vínculo virtual a través de todos los medios disponibles, los tradicionales como en las radios y cualquier medio en que los docentes puedan hacerlo. Coincido en que el vínculo pedagógico es fundamental. En segundo lugar, son fundamentales los contenidos y la evaluación. Coincido porque es además una postura del Consejo Federal de Educación, en varias reuniones virtuales que tuvimos supimos que este no es tiempo de evaluar tradicionalmente a los alumnos porque la escuela no está trabajando en la forma tradicional o histórica, sino que es un tiempo de aunar en procesos y viendo la forma en que los chicos van incorporando los aprendizajes.

¿Se piensa en la posibilidad de unificar el ciclo lectivo 2020 con el 2021?

Aclaro que si vamos a evaluar pero no de la forma tradicional, sino que lo haremos procesualmente, es decir en procesos, es una forma de evaluación diferente, una forma de evaluación que hay muchas teorías elaboradas en este sentido que hasta ahora venía siendo tediosa y que puede aplicarse en esta circunstancia que no es una evaluación con notas, por trimestre o por bimestre según sea el nivel. No es lo mismo, pero si existe esta posibilidad de hacerlo. Para nosotros este es un año que no se va a perder, es un año que se va a ganar en el sentido de que es un aprendizaje diferente donde los chicos van a tener los saberes prioritarios que necesitamos y que ellos adquieran para el año que viene.

Seguramente tendremos que adecuar las formas, seguro van a mantenerse los protocolos de distancia y vamos a tener que ver cómo hacemos con las escuelas que tienen las matrículas grandes. Hemos elaborado los saberes prioritarios para la jurisdicción provincial, hemos trabajado desde el minuto cero en el cual se tomó la decisión de nuestro gobierno de suspender la actividad escolar presencial. Estamos abordando el sistema formal a los fines de que en estos chicos puedan promover en 2020 con saberes prioritarios adquiridos. Esto es una adquisición jurisdiccional que hemos trabajado fuertemente en un equipo para presentarse en los próximos días.

Tenemos la tranquilidad de que la provincia, más allá de las dificultades y las heterogeneidades que teníamos anteriormente, estamos en condiciones de garantizarles a las familias que sus hijos van a tener un saber prioritario y van a tener saberes prioritarios y poder continuar su trayectoria escolar el año próximo.

¿Cómo pueden hacer los padres de los estudiantes para acceder a las cartillas educativas que elaboró el Ministerio de Educación de la Nación?

Hemos realizado dos rondas de reparto de las cartillas, entregamos 41 mil cartillas y esta semana se estuvo terminando de repartir la segunda cartilla en cada uno de los grados, ciclos primarios y secundarios. Los que no hayan recibido la cartilla también nos pueden informar a través de las redes y páginas del ministerio. Estas cartillas tienen la finalidad de llegar a quienes no tienen conectividad.

¿Cómo se viene efectuando el pago del salario de los docentes? ¿Cuál es la situación de aquellos que no pudieron acceder a los ofrecimientos de los cargos que se vieron suspendidos?

El pago a los docentes se está llevando en forma normal y especialmente este año hemos tomado una decisión de dar continuidad a una enorme cantidad de docentes que no pudieron a consecuencia de que se interrumpieron los ofrecimientos de cargos en el nivel superior, en la formación profesional. Habíamos tenido plazos que no habían llegado hasta el momento en que se suspendió la presencia en las escuelas, así que dimos continuidad a quienes había trabajando en el año 2019. También le dimos continuidad a los docentes de materias especiales y estamos por hacer ofrecimientos virtuales para aquellos cargos que quedaron vacantes.

A pesar de la pandemia, inclusive tenemos un nivel de resolución de estos temas que ha sido muy ágil y en casos puntuales estamos recibiendo consultas. Están llegando las soluciones más rápido que las quejas, estamos en una situación normal a pesar de la pandemia.