Aprueban participación de los estatales en el COE

En la cuarta sesión especial llevada a cabo el jueves en la Legislatura se aprobaron los decretos del Ejecutivo pese a la negativa de la oposición. El debate central se dio en el marco de establecer la situación de los empleados públicos en el contexto de pandemia. En ese marco cabe mencionar tras un debate entre legisladores se adhirió al Decreto Acuerdo 785-HF-20 que fija un monto tope de remuneraciones de funcionarios y agentes públicos. De esta forma se dispondrá, también, que las remuneraciones del Poder Legislativo no podrán superar la suma de cien mil pesos.

También hubo aprobación en lo que respecta a la circulación de los ciudadanos en la vía pública según la terminación de su DNI y a la participación de los empleados estatales cumpliendo el rol de voluntarios en las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia de Jujuy.

En ese sentido, Alberto Bernis, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, se mostró a favor de los decretos aprobados que fueron convertidos en ley. En ese sentido indicó que "uno de los decretos tiene que ver con la disponibilidad de los empleados públicos para cuando el COE necesite algún requerimiento para colaborar y ponerse a disposición. Esto surge a partir de iniciativa de muchos empleados que quieren colaborar y que inclusive lo pueden hacer dese su casa mediante llamadas por ejemplo. Pueden ayudar en el territorio también con los equipos higiénicos, esto le va a venir bien a todos los empleados", añadió.

Asimismo manifestó que "no se les quita ningún tipo de derechos ni se les baja el sueldo, no se le cambia nada y es solamente por esta emergencia como una excepcionalidad".

La diputada del bloque del Partido Justicialista, Liliana Fellner comentó que "le estamos dando y otorgando al Poder Ejecutivo provincial facultades absolutas sobre los empleados públicos, eso quiere decir que pueden hace lo que quieran con ellos. Encima no están precisando los límites de este decreto y de lo que quieran hacer con ellos, quiero recordar que ellos tienen derechos laborales y garantías constitucionales, sabemos que no se puede bajarle los sueldos ni varias las horas de trabajo. La redacción del decreto es demasiado amplia, quizás si le agregaríamos alcances se podría avanzar sobre el mismo".

Planteo de la Izquierda

"Me parece muy importante decir que la Legislatura sesiona sólo cuando hay que ratificar un decreto del gobernador Morales, eso lo venimos denunciando porque hace un mes que está cerrada y solo se gobierna a través de decretos y no podemos permitir porque hay una emergencia sanitaria. Nosotros desde el Frente de Izquierda presentamos muchos proyectos que responden a planteos de trabajadores y sectores populares que no se discuten", mencionó la diputada Natalia Morales del Frente de Izquierda y los Trabajadores.