Denuncia penal contra antecesores

La intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, pudo dar su discurso y plasmar la información que la población quería conocer, entre ella, la situación que dejó el gobierno anterior, el marco económico y la situación por la que se está atravesando por el Covid-19. "Tenemos que ver cómo podemos enfrentar el pago de sueldos que es más de un millón cien mil pesos y más las deudas, hay municipios como el nuestro que deben afrontar el faltante de dinero, tenemos que buscar una solución pronta para el bien de nuestro pueblo y los trabajadores", comentó en una primera parte Paniagua. Las diferentes secretarías que forman parte del gabinete mostraron en los informes un estado deplorable en oficinas, mobiliarios y parque automotor. El municipio no está exento de la pandemia que aqueja a todo el mundo y por esta situación se retrasaron proyectos, actividades y especialmente la de todos los hacedores del sistema económico municipal, que en reuniones del Comité de emergencia local se van dando algunas pautas, buscando el beneficio de todos. Son varios proyectos enmarcados para este año que serán trabajados a medida que se vayan levantando las normativas dispuestas por Nación, Provincia y el comité local. Además manifestó que siguen apareciendo cheques que no fueron declarados por más de cien mil pesos cada uno y que no fueron pagados en la gestión anterior, aclarando que las denuncias penales ya fueron realizadas. No se pudo contar con la documentación de ejercicios anteriores y la poca documentación que se encontró está incompleta, afectando gravemente en la imagen y seriedad de la comuna. Permanentemente se presentan proveedores reclamando deudas y cheques a los que no se puede constatar con documentación alguna como deudas con el restaurant del Hotel de Turismo o con empresas de Transporte, etc. que se encuentran canceladas con créditos municipales inclusive del 2020 firmados por la anterior gestión. Manifestó que no existen registros de caja ni de bancos, por lo que es imposible consultar y tampoco existe el registro de inventarios, ni de cajas chicas y ninguna rendición de cuentas ni informes trimestrales de la gestión anterior. El Cuit Municipal se encuentra bloqueado por falta de presentaciones de declaraciones juradas de IVA, ni de ganancias, ni nada, por los ejercicios anteriores del Hotel de Turismo y el residencial de Uquía, por el cual tampoco se tiene información.