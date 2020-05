La OMS prorrogó la emergencia mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que resolvió mantener la emergencia internacional por el coronavirus, que ya contagió a 3,17 millones de personas según sus datos, y pidió revisar las restricciones a los viajes con el objeto de mitigar el impacto económico de la pandemia en todo el mundo.

Lo anunció el francés Didier Houssin, jefe del Comité de Emergencia de la OMS que reúne a epidemiólogos y otros expertos, y que en su última reunión decidió extender la emergencia global y emitió una serie de recomendaciones a los países miembros y a la propia organización.

El funcionario afirmó que el comité solicitó revisar las medidas que limitan los viajes “pues debe lograrse un equilibrio” entre el riesgo de contagio de coronavirus y las consecuencias socioeconómicas de la suspensión de la mayoría del tránsito aéreo mundial.

Houssin señaló que la OMS debería “aumentar los esfuerzos en los países más vulnerables”, a fin de mitigar “posibles alteraciones del suministro alimentario en algunos de ellos debido a la interrupción del tráfico aéreo”.

En ese sentido, pidió al organismo mundial que elabore “estrategias para lograr un retorno seguro de los viajes de carga y pasajeros, con el fin de crear confianza en los estados miembros, pues muchos países dependen en gran medida del transporte aéreo”.

Asimismo, el comité recomendó a los gobiernos de los países miembros de la OMS “abordar las deficiencias en cuanto a datos, pues conocemos muy poco aún sobre la transmisión de la enfermedad”, dijo Houssin en conferencia de prensa en Ginebra.

El experto recordó que todavía no hay “vacunas o terapias con licencia”, subrayó que “esto tiene que cambiar” y exhortó a los gobiernos a que “apoyen el liderazgo de la OMS” en el combate a la pandemia, según informó la agencia de noticias EFE.

Agregó que el comité se reunirá cada tres meses, o antes si el director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo considera necesario, mientras dure la emergencia internacional que declaró por primera vez el 31 de enero pasado.

Mientras tanto, la OMS informó en su balance diario que ya había en todo el mundo 3,17 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 224.000 muertos por la enfermedad.

Al mismo tiempo, la universidad estadounidense Johns Hopkins -que actualiza sus datos en línea, a medida que los recibe- reportaba en la tarde de ayer más de 3,28 millones de contagios y casi 234.000 fallecimientos.

Importante estudio

Científicos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur llevaron a cabo un estudio que concluyó que es imposible que el Covid-19 se reactive en los cuerpos humanos.

Según la OMS, hubo más de 10.000 casos confirmados de coronavirus en Corea del Sur, con 245 muertes, una tasa de mortalidad del 2,3%, inferior al promedio del 3,4%. Se creía, además, que un total de 277 pacientes de ese país se habían enfermado de coronavirus por segunda vez, al igual que en China y Japón.

Eso generó preocupación de que el virus mutara tan rápidamente y que las personas no pudieran desarrollar inmunidad, sin embargo, los análisis genéticos del virus no encontraron ningún cambio substancial que lo pudiera esconder eficazmente del sistema inmune. Los expertos surcoreanos creen que lo más probable es que haya otra explicación, como por ejemplo, que en algunos casos el virus podría no desaparecer e infectar de “forma crónica”, como el virus del herpes, que puede permanecer dormido y asintomático durante un tiempo.

India extiende cuarentena

El Gobierno de la India ordenó la extensión del confinamiento, que debía finalizar hoy, hasta el 18 de mayo y aplicará el relajamiento en las zonas con menor riesgo de propagación del coronavirus, mientras los contagios en el segundo país más poblado del mundo supera los 35 mil casos positivos y las muertes ascienden a 1.147.

La orden emitida por el Ministerio del Interior anuncia, además, nuevas pautas para regular las diferentes actividades sociales y económicas durante la extensión del confinamiento.

El Gobierno planeó una división de los distritos del país por zonas rojas (130), verdes (319) y naranjas (284), basadas en los niveles de riesgo de propagación de la pandemia en un país de 1.300 millones de habitantes.

La orden oficial, que entrará en vigencia el 3 de mayo, otorga concesiones a las zonas verdes y naranjas, no así a las rojas -las más críticas- donde se mantendrán las actuales restricciones.

Sin embargo, un número limitado de actividades permanecerá prohibido en todo el país, independientemente de la zona.

Flexibilización China

La provincia china de Hubei, origen de la pandemia de coronavirus, reducirá a partir de hoy su nivel de alerta sanitario, en el marco de una creciente normalización de actividades en China que también permitió este viernes la reapertura de monumentos emblemáticos como la Ciudad Prohibida de Beijing y la Muralla China.

El vicegobernador de Hubei, Yang Yunyan, anunció en una rueda de prensa que el nivel de alerta bajará al segundo más alto dado que la provincia no registra ningún nuevo positivo de Covid-19 desde el 4 de abril y, desde el domingo pasado, carece de casos activos.

El país asiático -que registró en las últimas horas 12 nuevos contagios, lo que expresa un ligero repunte respecto del día anterior- ya autorizó la reapertura de forma limitada y escalonada de parques y museos, con cupos temporales que deben solicitarse a través de Internet, informa la agencia Xinhua.

Entre los sitios que volvieron a abrir sus puertas están la Ciudad Prohibida de Beijing, capital del país, que en la jornada de ayer por primera vez en tres meses, volvió a recibir visitante.

Permiten salidas a adultos

Los adultos españoles, luego de 48 días de encierro por la cuarentena decretada en ese país por la pandemia del coronavirus, podrán salir desde este sábado a pasear o a realizar actividades deportivas.

La medida forma parte de la salida gradual de la cuarentena dispuesta por el gobierno español, teniendo en cuenta que la “curva” de contagios comenzó a descender.

“Tras una evolución positiva de la epidemia” en los últimos días, el gobierno autorizó a los ciudadanos a salir a la calle separados por franjas horarias y de edades.

En cuanto a las chances de salir a correr o andar en bicicleta, se podrá hacer siempre en forma individual, manteniendo el distanciamiento social y dentro de un radio de un kilómetro del hogar de residencia.

Las salidas de los niños, que comenzaron el domingo pasado, de 12 horas a 19, se mantendrán con el mismo horario. Para los adultos mayores de 14 años se dispuso dos horarios diarios para las salidas “recreativas”: de 6 a 10 y de 20 a 23 horas.

Está prohibido usar el transporte público antes o después para realizar estas actividades.

La CIA desmiente a Trump

La teoría de Donald Trump, sobre la creación del coronavirus en un laboratorio de China fueron desmontadas por la CIA, en medio de las filtraciones a la prensa acerca de que funcionarios habrían presionado a los servicios de inteligencia para que busquen pruebas que sostengan la hipótesis.

La oficina del director de la Inteligencia Nacional estadounidense, Richard Grenell, dijo en un comunicado que se determinó que el coronavirus “no es ni artificial ni genéticamente modificado”. La CIA destacó además que sigue buscando el origen del virus para “determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan”, ciudad china donde surgió la pandemia.

Hasta la fecha se desconoce la fuente del coronavirus. Trump insinuó que se originó en un laboratorio chino, autoridades chinas promovieron la teoría de que soldados estadounidenses introdujeron la enfermedad durante su participación en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan.