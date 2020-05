Orden en Purmamarca

A través de un acto que se realizó en la plaza 9 de Julio sin la presencia de vecinos, el Consejo Comunal de la localidad de Purmamarca dejó inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias y además el comisionado municipal, Oscar Tolaba, brindó un balance de gestión.

La apertura de sesiones se concretó minutos después de las 11 frente a la capilla Santa Rosa. Estuvieron presentes los 4 integrantes del cuerpo, Oscar Tolaba, Héctor Humacata, Gustavo Cruz y Marcelo Aramayo. Asimismo, acompañaron directores de áreas, secretarios del municipio, y trabajadores que se encuentran brindando servicios esenciales durante la cuarentena, a quienes se les hizo entrega de certificados como un reconocimiento a las labores realizadas durante el operativo por el Día de la Tierra.

Durante su mensaje, el jefe de la comuna, explicó, en primer lugar, todas las tareas y las acciones que se llevan adelante desde el Comité Operativo de Emergencia Municipal, a través de un trabajo conjunto con las instituciones locales, para afrontar la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Posteriormente se centró en detallar el balance de gestión por el año 2019

"Quiero poner en conocimiento el detalle de sueldos de enero a diciembre del 2019, la acreditación de coparticipación fue de $20.609.007 pesos. Con un pago de sueldos de empleados municipales de $20.363.103 pesos, un pago de sueldos de profesionales con contrato de obra de $761.000 pesos y aportes de $51.745 a los gremios de Seom y Sijempro. Con lo cual nos quedó un déficit de -$666.842. Un déficit que tenemos que cubrir con recursos propios para que podamos seguir funcionando". "En estos dos años no tomamos deuda con ningún organismo público ni privado, por lo cual en la situación que nos encuentra hoy esta pandemia, no nos pone en jaque ante ningún banco u organismo de crédito. Pagamos todas las deudas que alguna vez se contrajeron en gestiones anteriores, sólo tuvimos problemas con una en particular del año 2016, de $84.081, de la cual quedó $39.078, y que cuyo pago quedó pendiente debido a que el gremio no regularizó su situación ante la Afip, por lo tanto no podía emitir comprobantes válidos para nuestra rendición y dejamos de pagar". En cuanto a ingresos sostuvo que "nuestra recaudación fue de $3.228.823, de lo cual el 29% fue usado para bienes de consumo como combustible, repuestos y accesorios para el parque automotor. Elementos de limpieza, seguridad e higiene y materiales de oficina; un 34 % en transferencia corriente que comprende elementos no reintegrables a comunidades o instituciones en diferentes actividades y celebraciones; un 33% en servicio no personal, comunicación, imprenta, publicaciones, seguro de vehículos, ART para empleados, honorarios profesionales y asistencia técnica, mano de obra de reparación de vehículos, sonido, etc. y un 4% de erogaciones de capital".

Obra pública

En este aspecto especificó cada obra llevada adelante durante el 2019 en enero terminación de esculturas en la plaza 9 de julio monto $72.799,40, en agosto proyecto plaza cultural de espacio de recreación y dispersión turísticaen Pozo Colorado monto $115.212,12, en octubre construcción de tinglado y portón en el cementerio de El Moreno monto$ 43.485,18, alambrado perimetral de depósito de basura en El Moreno$51.596,2. Como así también detalló las siguientes en el mismo mes alumbrado público en paraje por un monto de $11.160,00, proyecto de juegos recreativos para plazoleta con colaboración de comunidad indígena de Coquena y EET N° 1 de Maimará por $37.946,22, alumbrado Público desde la Comarca hacia la Quebrada de Coquena $24.432,00. En diciembre proyecto pasarela para El Moreno primera etapa $6.175,15, alumbrado público en Saladillos $53.119,00, proyecto adquisición de luminarias led para el pueblo de Purmamarca, (financiado por Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación Argentina) por $700.000,16.

Finalmente hizo alusión a las acciones desarrolladas en cada área como Turismo y Cultura, Ambiente, Deportes, Área Social, Juzgado de Faltas, Control Comercial, y agradeció la labor y el esfuerzo de todos los trabajadores del municipio, como así también la colaboración y el trabajo conjunto entre las comunidades e instituciones de la jurisdicción.