"La transformación digital en lo laboral ha sido necesaria y horizontal"

¿Cómo cambió el mercado laboral y las formas de trabajo a partir del aislamiento social?

El teletrabajo no es algo nuevo para nosotros, es algo que ya viene dándose hace dos décadas atrás y fue evolucionando. Hoy hablar de teletrabajo significa trabajar a distancia, que no es necesariamente el Home Office o el trabajo en el hogar que era la primera versión. Con el transcurso de los años esto fue evolucionando, de ser oficina en el hogar donde sí o sí necesitábamos una computadora de escritorio, conectada a internet, después pasó a ser oficina móvil porque se incorporaron las notebooks, tablets, herramientas que permitían estar en otro lugar sin que sea necesariamente la casa. Actualmente se habla de oficina virtual, ya que sólo necesitamos un teléfono inteligente para poder trabajar en la nube, de este modo hacemos la distinción del teletrabajo a través estos 20 años.

¿Cómo ve la adaptación de las personas a esta nueva forma de trabajo?

Hay tres requisitos para poder hacer teletrabajo: la flexibilidad, es decir qué tan dispuesto estoy a modificar mis hábitos. Hay que tener en cuenta que esta migración al teletrabajo estaba pensada para 2025, es decir dentro de 5 años, sin embargo, teniendo en cuenta la pandemia tuvimos que hacerlo en un mes y medio, era eso o te quedabas fuera del mercado, entonces hay mucha gente que se frustra o está enojada con este cambio, muchos se dieron cuenta que no eran tan plásticos como creían y más cuando uno hace las cosas con tanta cotidianeidad que se vuelven rutinarias, porque es un lugar donde uno está cómodo, todo lo nuevo cuesta y asusta, nadie nació sabiendo y todos en algún momento tuvimos que mutar, entonces el primer desafío es la flexibilidad al cambio. El segundo es la accesibilidad, es decir, contar con conexión a internet, tener las herramientas de trabajo necesarias, convenir con el empleador esta nueva forma de trabajo, establecer las pautas, más que nada porque ya no se cumplen horarios, sino que se trabaja por objetivos. Y el tercer lugar es muy importante la productividad, antes un empleado solamente tenía que poner a disponibilidad su fuerza de trabajo, ahora no es la fuerza sino el resultado del trabajo.

¿Qué cosas tiene a favor y cuales en contra?

Entre las cosas positivas es que nos permite ahorrar dinero en ropa, calzado, transporte, todo lo que implica moverse desde la casa hasta el lugar de trabajo; si administramos bien el tiempo, se pueden conjugar las tareas de la casa con las del trabajo, es decir, puedo estar cocinando mientras estoy trabajando, y esto tiene que ver con que con el teletrabajo se borran las fronteras, antes en el paradigma del siglo pasado se decía que los problemas personales quedaban de la puerta para afuera, en los últimos años decíamos que las emociones del trabajador entraban porque son parte del ser, y ahora es al revés, es el trabajo el que entra a la casa, esto es algo positivo porque mi familia puede apreciar lo que yo hago, entonces de esa forma todos pueden acompañar. Respecto a las carencias, todavía hay un vacío legal respecto a esta nueva forma de trabajo; si bien se mantienen los convenios de parte, y se rige bajo la ley de contrato de trabajo como si el empleado estaría trabajando en su puesto habitual, es decir corren los mismo derechos y obligaciones, aun así, hay un vacío legal.

¿Esta nueva forma de trabajo llegó para quedarse o se puede retroceder y conservar la forma más tradicional?

Cuando estudiábamos esta forma de trabajo lo hacíamos como una visión de futuro, sin embargo, hoy la estamos viviendo y seguramente ya se están creando cosas nuevas porque la tecnología y la evolución inteligente siempre está dos o tres pasos adelante. De modo que lejos de estar reacios al cambio, debemos apuntar a la plasticidad para poder adaptarnos. No está mal enojarnos, pero hay que entender que en muchos casos la forma de trabajo que veníamos manteniendo se volvió obsoleta, y saber que todos podemos aprender, no es una cuestión generacional.

¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que volver a la oficina? ¿Cómo aplican estas nuevas herramientas al formato de trabajo tradicional?

Lo que hicimos en esta etapa fue aprender a optimizar y modificar la forma de trabajo, entonces ahora podemos elegir qué herramientas utilizar para hacer más atractivo nuestro trabajo, más fácil, divertido, es decir aplicar estas nuevas herramientas para poder conectarme de una forma más rápida, más simple, o tal vez para tener más opciones. Se abre un abanico de posibilidades que nos van a ayudar a hacer más eficiente nuestro trabajo.

¿Cuáles son los nuevos desafíos de las empresas, de los empleadores?

Desde que arrancó todo esto muchos empleadores o dueños de empresas también estuvieron un poco perdidos y junto a los colaboradores tuvieron que buscar opciones, ver o probar distintas formas. Nosotros en la empresa hace dos meses que estamos haciendo todo por teleconferencia, y aun los que no estaban muy de acuerdo, tarde o temprano tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías, porque lejos de ser una cuestión verticalista fue absolutamente horizontal, lo cual marca un cambio de paradigma. Así como ocurre con la pandemia que nos podemos enfermar todos, de la misma forma esta transformación digital ha sido necesaria y horizontal.