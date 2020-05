Cambió esquema contra la polio y se inicia el 1 de junio

Quitaron una dosis de Sabin de los 18 meses, en tanto que comenzarán la erradicación de la enfermedad invalidante.La antigripal con gran demanda respecto al 2019. Aclaran que no hay faltante y que apunta al grupo de riesgo.

Finaliza hoy la Semana de Vacunación de las Américas y cambió el esquema de vacunación antipoliomielítica en el país iniciando una etapa de erradicación de la enfermedad, que tuvo el último caso en 1984. En Jujuy la inmunización comenzará el 1 de junio. Mientras siguen vacunando con la antigripal cuyo avance fue inusitado, similar al de fines de mayo pasado, por la gran demanda y aclaran que no hay faltante de dosis.

"Cambia el esquema, elimina la vacuna Sabin oral del Calendario nacional de vacunación, se reduce de cinco dosis a cuatro", dijo la jefa de Inmunizaciones Roxana Fatum.

Ahora la vacuna que quedará será la vacuna Salk o IPV, inyectable y se aplicará a los dos, cuatro y seis meses, y luego a los cinco años durante el ingreso escolar. Con ello se suprime la dosis de los 18 meses, porque se asegura con la IVP la respuesta que antes se tenía con las cinco dosis que solía aplicarse de Sabin.

Con este cambio se ingresa a una última fase de erradicación mundial de la poliomielitis, una enfermedad causada por un virus, polio, que afecta con mayor frecuencia a lactantes y niños pequeños. Puede ser grave ya que puede producir afectación del sistema nervioso, causar parálisis y hasta ocasionar la muerte, y aunque no tiene tratamiento puede prevenirse a través de la vacunación. Se transmite principalmente por el consumo de sustancias contaminadas con el virus, que se encuentra en la materia fecal y por contacto directo con personas.

La vacunación es clave en que se hayan cumplido ya 36 años desde el último caso.

En el 2016 se pasó en Argentina de la Sabin oral que tenía los tres virus salvajes 1, 2, 3 a una Sabin bivalente, quitando el componente 2 y quedándose con el 1 y 3, y se trata de una vacuna a virus vivo atenuado.

No obstante, en 1984 en la ciudad de Orán, provincia de Salta, el país tuvo el último caso por polio virus salvaje.

Desde entonces no hubo casos por virus salvaje que se determina por vigilancia epidemiológica, donde todo caso de parálisis aguda fláccida en menores de 15 años se analiza en su materia fecal si hay poliovirus o no, que puede ser el causante de la parálisis.

Esta vacuna es clave que se ingrese a la etapa de erradicación, ya que actualmente los únicos lugares en el mundo donde aún hay casos de poliomielitis por virus salvaje son Afganistán y Pakistán que la Organización Mundial de la Salud trata de contener los casos para que no se dispersen por el mundo. De hecho, hubo un caso en Tailandia este año por lo que se busca evitar que se siga dispersando y lograr la erradicación, ya que fue eliminada de las Américas y de Europa.

Por otro lado, la OMS estableció la Semana de Vacunación de Las Américas del 25 de abril hasta hoy, y es la 18º campaña en Américas y hace años se extendió al mundo. Se busca con ello poner a las vacunas en la agenda pública para crear conciencia en la gente, este año con el lema "Ama, confía y protege", destacando que son seguras y salvan vidas.

"Contamos con el Calendario Nacional de Vacunación más extenso del mundo y todas las vacunas son gratuitas", precisó Fatum y destacó que son 19, destinadas a niños, embarazadas, adultos y para las personas con patologías crónicas.

Jujuy tiene buena cobertura por arriba del 95 % de vacunación de todo el calendario, en especial en niños.

Antigripal muy requerida



ANCIANOS - LOS MAYORES DE 65 SON INMUNIZADOS EN DISTINTAS REGIONES.

La vacunación antigripal tiene en Jujuy una demanda masiva por lo que aclaran que ya se pudo inmunizar el equivalente a lo que se hizo a fines de mayo del año anterior. Aseguran que no hay faltante de dosis y que es sólo para el grupo de riesgo.

“Este año la demanda, la gente por temor al Covid-19 en realidad, quiere vacunarse para la gripe, que protege para tres serotipos del virus de la gripe, A H1 N1, A H3 N2 e Influenza B, no protege contra el coronavirus ni contra cualquier otro virus”, explicó.

Aclaró que por ello la vacuna antigripal está destinada como todos los años a los grupos de riesgo, integrado por embarazadas, niños de entre 6 a 24 meses, adultos de más de 65 años y personal de salud, que acceden a la vacunación solamente presentando su Documento Nacional de Identidad, y las embarazadas el control de embarazo, en tanto las personas con patologías crónicas deben hacerlo presentando la orden médica con la indicación del diagnóstico.

“A un mes de haber empezado la vacunación tenemos el avance que teníamos el año pasado a fines de mayo”, detalló dando cuenta de la aceleración de la cobertura de la antigripal en Jujuy.

Y es que explicó que la demanda actual se disparó inclusive con gente que se presenta sin ser parte de los grupos de riesgo o sin documentación, por lo que enfatizó que no han cambiado los grupos objetivo.

“No tenemos faltantes de vacunas, esto hay que aclarar porque a veces decimos faltan dosis porque vamos a un centro de salud, que lleva un determinado número de vacunas, que está tan álgida y rápida que puede quedarse momentáneamente sin vacunas pero en la cámara hay y le vamos reponiendo”, precisó. Jujuy tiene que recibir alrededor de 130 mil vacunas. Cabe recordar que entre la semana del 6 al 12 de abril se recibieron en Jujuy 61.040 dosis para adultos, pero Fatum aclaró que se envían a medida que se acaban.

Recomendó la OMS

A partir de la recomendación de la OMS de usar la vacuna OPV oral para erradicar la poliomielitis y controlar brotes, los casos provocados por poliovirus (PV) salvajes disminuyeron más de un 99 %, de 350.000 en 1988, a 156 en 2019 y se cree se evitaron más de 16 millones de casos de parálisis. Ante esto la OMS elaboró el Plan Estratégico Integral para la erradicación de la Polio y la Fase Final 2013-2019 incorporando una dosis de vacuna IPV para luego interrumpir el uso de la vacuna OPV desde que certifique la interrupción de la circulación de todos los PVS.