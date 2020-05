Facebook lanzó la reacción "me importa" y esto opinaron las redes

Facebook habilitó una nueva reacción, "Me Importa", y tal como se esperaba, como cada modificación que incorpora la plataforma creada por Mark Zuckerberg, -valga la redundancia- hubo todo tipo de reacciones de los usuarios en las distintas redes sociales.

Especulaciones de su uso, disponibilidad, fueron algunas de las consultas más frecuentes de los usuarios. Pero los memes vinculados a la nueva reacción se fueron repitiendo con el correr de los días, tras la puesta en marcha de la función.

Yo con mi nueva reacción dándole me importa a lo que se me atraviese pic.twitter.com/RtvGnZyeHM

Los me importa que quiero 💞 pic.twitter.com/D5rTnzrcVa

- Yo no me siento más feliz con la nueva reacción de facebook "me importa", y tú?

- Mmm... algo pic.twitter.com/K5wQbz5QoN