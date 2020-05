Lionel Noviski sabe que pudo haber jugado más

Lionel Noviski dominaba el circuito argentino de menores. Desde muy pequeño se perfilaba como una de las promesas del tenis jujeño en particular de Argentina en general. Pero quedó en eso, solo una promesa.

“Justo hablaba con una amiga que fue profesional y le había ido muy bien en junior y después dejó, fue muy raro, siempre pienso que hubiese pasado si tal cosa, pero estoy ciento por ciento seguro que si hubiese hecho las cosas un poco mejor y no hubiese teniendo tantas lesiones hubiese sido mejor”, reconoció desde Ibiza, lugar en el cual está radicado junto a su familia.

Noviski forma parte de las mejores camadas que dio el tenis nacional entre los que entran David Nalbandian, Agustín Calleri, Juan Chela, Guillermo Coria, Charly Berlocq, entre otros “la mayoría estuvieron dentro de los cien, y un poco quedó eso, pero cada uno tiene una vida y toma decisiones, tal vez lo mismo por el hecho de irte muy temprano de tu casa ya influye mucho y a mí me paso, estuvo bien, pero sé que pudo haber sido mucho mejor”, sostuvo.

Hace diez años colgó la raqueta “hice muchas cosas desde que decidí quedarme en Inglaterra, cuando viajé seguí jugando uno, dos años más, jugué qualy de ATP, pero me dolía mucho el hombro, tuve mi primera hija y no quería seguir viajando así que paré”, comentó a El Tribuno de Jujuy. Ese tiempo hizo una pausa con el tenis y buscó otros rubros “me habla un señor que era abogado, le gustaba mucho el tenis pero estaba metido con el fútbol, era muy bueno, integraba un buffet de representantes que habían llevado entre a otros a Mascherano, a Tevez a Inglaterra, y me ofreció comenzar a ser representante, llevamos algunos jugadores para la Premier League, me puse a estudiar para ser agente, lo sigo haciendo, pero menos, ahora más intermediario porque estoy en España, en Ibiza hago otras cosas”.

Pero siempre piensa en el tenis “siempre estoy relacionado con chicos de tenis, entrené a varios jugadores en Inglaterra, aquí en España también, son tenistas que quieren ser profesionales, lo voy ayudando, el año pasado vino Jacho Fernández que era el entrenador de Leo Mayer, o y estábamos por poner un club pero por problemas familiares se tuvo que ir”. También tiene planes para armar algo con Damián Patriarca, exentrenador de Pico Mónaco, “somos muy amigo y quería venirse para aquí pero justo salió esto de la pandemia así que veremos que pase todo esto y se viene”.

Sin embargo “Lio” Noviski tiene en claro que no se ve entrenando menores “no me vuelve loco estar todo el día en una academia, son procesos son muy largos, por eso hay que respetar y valorar mucho a los formadores de jugadores, algunas veces no se les presta atención pero ellos son claves porque la paciencia para entrenar a los chicos, darles todo para que crezcan y formarlos bien es clave y no cualquiera lo puede hacer a esto se le suma el apoyo de todos lados y que la familia estén en condiciones, para que se pueda dar tiene que pasar un conjunto de cosas”, opinó el jujeño que estuvo 300 del mundo en el ranking ATP. “llegar es muy duro, si estás 150 ya sos muy bueno, pero económicamente no estás salvado”, puntualizó.