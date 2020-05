"Anses atendería dentro de 10 o 15 días"

-¿Cuáles son los ejes sobre los que va a desarrollar su gestión como gerente de la Udai Jujuy de Anses?

Ya hemos tenido las primeras reuniones con los empleados, los sindicatos, supervisores y coordinadores para delinear los ejes de trabajo. Tengo algunas ideas que he venido planificando aprovechando la demora en mi designación, voy a plantearlas a nivel nacional. Se trata de acercar Anses al barrio, a la gente. Quiero tener un contacto directo con las instituciones, descentralizar la atención a través de los municipios y comisiones municipales. Que los agentes municipales puedan guiar a las personas para hacer los trámites y que no tengan que venir a las dependencias sólo para saber qué documentación deben presentar.

-¿Serían bocas de consulta en los municipios?

Sí, serían bocas de consulta, pero no de atención porque Anses no tiene personal en los municipios. La idea es que las personas sepan qué necesitan para hacer un trámite y si lo pueden hacer por internet. Ya existen dos ejemplos, uno en la ciudad de El Carmen y otro en Palpalá donde existen estas bocas de consulta. Aún no tiene ninguna denominación, lo estamos evaluado. Creemos que habrá que avanzar con una capacitación rápida, porque entendemos que cuando reabramos la atención al público será mucha la gente que va a venir.

-¿Cuál cree que va ser el espacio para poner una impronta local al manejo de un organismo con directivas nacionales?

Quiero marcar la diferencia en la comunicación y el acercamiento con la gente. Trabajar fuertemente sobre la población más vulnerable que son los abuelos, poder coordinar con los centros vecinales, con los centros de jubilados, con las instituciones que tienen relación directa con las personas y que se puede descentralizar la información. Quiero trabajar mucho con los medios de comunicación que son los que reciben a diario los pedidos de la gente. Cuando se habilite la atención al público espero comenzar con los operativos. Como hombre del interior quiero poder trabajar fuertemente en las zonas donde no tienen posibilidad de acceder a internet o manejar la tecnología.

-El uso de los trámites online generó muchos reclamos por la dificultades en la página y el retraso en la atención de las líneas telefónicas, ¿se evalúa alguna medida para hacerlos más eficientes en Jujuy?

Sí, la aplicación de la política social de otorgamiento del IFE tuvo un gran alcance involucrando a millones de argentinos y argentinas, eso generó la saturación de las líneas y la página web, sumado a que hay muchos trámites pendientes por asignación universal por hijo, nacimiento, jubilaciones y pensiones, actualización de datos. Entonces la gran demanda ha saturado la línea telefónica. Creemos que a partir de estos días se habilitará una plataforma nueva con nuevos trámites que se realizarán de forma virtual y también se podrá adjuntar documentación para, por ejemplo, completar el trámite de la AUH y asignación por nacimiento. Creo que esto descomprimirá la atención a través del 130 y se podrá hacer en la plataforma web.

-Pese a los inconvenientes tecnológicos, ¿cuántos jujeños ya cobraron el IFE?

Son 167 mil jujeños que ya recibieron el beneficio y aún se están analizando aquellos que están haciendo el reclamo por la falta de actualización de algunos datos como cambio de domicilio, situación matrimonial o que salían como trabajadores en blanco, pero que están desocupados y otros.

-¿Hubo muchos reclamos?

Sí, si hubo muchos reclamos por este tema. No tenemos en estos momentos el número exacto porque se siguen sumando e inclusive habrá una instancia más, para los que no pudieron ingresar en el cronograma estipulado para hacer el reclamo y al finalizar esa etapa recién tendremos la cifra total de los reclamos. Según anunciaron las autoridades nacionales las personas que hicieron el reclamo también podrán cobrar en el cronograma establecido para el pago del segundo desembolso del IFE.

-¿Cuántos jujeños están a la espera de poder jubilarse?

Sabemos que son muchos los jujeños que están a la espera de cobrar sus jubilaciones o pensiones. Hay que tener en cuenta que antes que asuma el presidente Alberto Fernández ya teníamos muchos trámites pendientes a esto se sumó varios días sin atención al público. Hay turnos que se han tenido que postergar, se brindaron nuevos turnos. Esa será una de las oficinas que comenzará a funcionar primero, vamos a tratar de ir avanzando con el trabajo pendiente.

-¿Como se prepara la vuelta de atención al público y para cuándo está prevista?

En este momento están trabajando directores y jefes de área, ahora estamos acondicionando los espacios para que vuelvan algunos trabajadores que no están en los grupos de riesgo. Estimamos que la vuelta de la atención al publico se dará cuando se instalen las mamparas correspondientes, calculamos que entre 10 o 15 días.

-En lo político, ¿cree que las designaciones en los organismos nacionales representan la diversidad y/o la unidad dentro del PJ jujeño?

Sí, hemos logrado una unidad con una buena respuesta en la gente. Hoy hay nuevas caras en los municipios, creo que hubo un recambio importante y una apuesta de la gente al justicialismo. Para que yo esté acá sentado hubo un consenso, de todos los sectores políticos que conformar el PJ y logramos que en Buenos Aires vean que en Jujuy nos pusimos de acuerdo, por ejemplo en la designación de representantes de los organismos nacionales. El panorama es variado y representa a diferentes sectores del justicialismo y me parece que ahora el gran desafío es poder sentarnos todos los que estamos al frente de organismos nacionales para coordinar acciones en conjunto y apuntalar el Gobierno de Alberto y Cristina.

-¿Cuál es la expectativas de la relación con el Gobierno provincial?

Hasta ahora no he tenido comunicación con ellos. Pero sí me parece importante poder articular acciones con el Gobierno provincial, más en estos momentos difíciles de la pandemia. Voy a buscar el acercamiento. Aquí no se trata de una cuestión partidaria, yo siempre me he manejado de la misma forma en mi pueblo, creo que el funcionario debe trabajar para la comunidad y yo estoy a cargo de la gerencia de Udai en Jujuy y para todos los jujeños.