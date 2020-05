Campaña de jóvenes contra el suicidio

Frente a la problemática del suicidio, un grupo de jóvenes jujeños tomó la decisión de realizar una campaña a fin de tratar de evitar esta situación. Los jóvenes se trasladaron hasta el puente Paraguay en el barrio Norte de la capital donde colocaron carteles y frases a fin de disuadir a quienes lleguen hasta ese lugar queriendo quitarse la vida.

"Como Jóvenes Solidarios nos acercamos a las inmediaciones del puente Paraguay tras el lamentable hecho ocurrido días atrás a realizar una pegatina de pancartas en el mismo con frases alentadoras, dejando en ellos el mensaje de que El suicidio no es opción.

Que nuestro paso por este mundo no sea en vano. De cualquier manera podemos dejar nuestra semilla en esta tierra, no dejemos que ningún problema o situación te quite esa dicha", explicaron a través de las redes sociales.

Así, los jóvenes dejaron su marca en ese lugar, esperando además abrir una brecha de esperanza y de luz, para quienes lleguen hasta ese tristemente afamado puente.