Laberintos Humanos: Razón de lo inexplicable

Un gesto de haber asesinado podría confundirse con cualquier otro, dijo Blanca pero su marido, el comisario Bautisto Pierro, la tomó de la mano y le dijo que no: hay miradas que no se confunden. ¿Entonces vos crees...?, le preguntó Blanca a Pierro.

Yo sólo creo en lo que nos viene contando el amigo Pierre Donadou: conoció en el Messenger a una mujer que le aseguró que las fotos que sube a su perfil no son de escenas pasadas sino de cosas que aún irían a suceder. Pudo haberlo dicho sólo por parecer misteriosa, eso no lo sé, dijo Pierro buscándole una razón a lo inexplicable. El comisario estaba en su salsa tratando de resolver, no ya un crimen, sino adivinando si es que habría de ocurrir uno. Podemos darle la chance, dijo, de que sea algo cierto, que realmente tenga fotos de cosas que aún no sucedieron, así pudo mostrarse en una playa que aún no conoció y bajo un cerro nevado que nunca vio. Pudo haber subido a su perfil una de cuando alguna vez viajará en taxi con Pierre Donadou Quispe a su lado, y finalmente su propio primer plano con gesto de haber matado a alguien.

Pero, de todos modos, no sabemos quién será la víctima. Es algo que, de ser ciertas todas las premisas, habrá que esperar para saber. Pierre sonrió para asegurar que, de justificarse sus temores, todos lo sabrían menos él, y el padrecito, hecho al oficio de consolar, sugirió que son pensamientos propios de los estados de ánimo de la cuarentena, pero no hay nada seguro en que esa mujer le haya querido mandar el mensaje que Pierre creyó leer.