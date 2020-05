Los institutos privados solicitan ser habilitados

Referentes de institutos privados de capacitación buscan reactivar la actividad, luego de haberse visto afectados por el parate obligatorio ante la pandemia del Covid-19.

En ese marco Sebastián Ghigo de IGA, Romina Paredes de IAC Computación y José Moreno del IITA, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, expusieron la problemática que los afecta y cuáles son las alternativas que proponen para que esta actividad sea habilitada.

Al respecto Sebastián Ghigo del Instituto Gastronómico de las Américas dijo que hasta el momento se han reunido con representantes del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación. Al no tener respuestas, decidieron junto a otras 20 instituciones acudir al COE con quienes dialogaron pero tuvieron la misma suerte.

"Nosotros buscamos una respuesta por parte de las autoridades, presentando los protocolos necesarios para una posible habilitación, siempre respetando todas las medidas de bioseguridad".

Asimismo, Romina Paredes de IAC Computación expresó: "lo que las autoridades aducen es que existen decretos nacionales que impiden la apertura de actividades áulicas, pero siendo Jujuy precursora a nivel nacional en poder habilitar otras actividades y sin la presencia de circulación local del Covid-19, buscamos ser considerados para una posible apertura de la actividades. Además si tenemos en cuenta que por ser institutos privados tenemos una congregación mucho menor a los establecimientos educativos tradicionales de nivel primario, secundario, terciario y universitario. No buscamos poner en riesgo la salud de nuestros alumnos, ni mucho menos a la población en general".

Por su parte, José Moreno del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada dijo que ya han presentado todos los protocolos necesarios para la habilitación, esto acompañado de notas solicitando la misma. "Nuestros institutos están preparados y acondicionados para recibir las inspecciones pertinentes, sin embargo se han habilitado otras actividades que permiten una mayor congregación de personas. Nosotros tenemos empleados a cargo y con esta situación es casi imposible solventar los pagos de los mismos. Si no se habilitan los institutos en la inmediatez los alumnos van a perder el año".

Cabe destacar que todos los establecimientos son de diversos oficios como ser computación, robótica, gastronomía, peluquería, entre otros, "si bien es cierto que trabajamos con clases virtuales, no se puede enseñar un oficio de esta manera ya que se necesita la práctica del alumno, expresaron desde el sector".

También dieron a conocer que las pérdidas registradas durante los últimos meses no se recuperan más, "no buscamos ganar plata, sino no fundirnos y dejar a la gente que trabaja desde hace 15 o 20 años sin su fuente laboral. Si se pudo habilitar ferias y mercados también es factible la habilitación de los institutos, sobre todo si tenemos en cuenta que vamos a extremar las medidas de seguridad".

Otra de las problemáticas que se presenta en el sector es la falta del pago de las cuotas ya que al no brindar un servicio al 100% la retribución no es la misma. "Este es un perjuicio para todas las pymes que producen conocimiento, que no es poca cosa, por eso le pedimos a las autoridades que se valore esa intención de enseñar", finalizaron.