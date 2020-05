Tiene cáncer y pide que le brinden atención cuánto antes

Leónida López es una paciente oncológica que está atravesando por una dura situación, "desde hace un tiempo que recibo maltrato de una doctora del ‘Pablo Soria’ que el miércoles pasado no quiso atenderme. Por mi estado de salud preciso que me atiendan cuánto antes y hasta el momento, no sé cuándo podré hacerme el control rutinario por mi cáncer", dijo en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Leónida López tiene 62 años, es oriunda de Fraile Pintado y le diagnosticaron cáncer de mama el año pasado.

Aseguró que desde el año pasado viene atravesando esta situación solamente con una de las doctoras del nosocomio pero todo estalló cuando "me empezó a tratar muy mal y el otro día hasta me tiró los análisis en la cara. Yo sufro de serios problemas de salud como para pasar por esto, es más yo siempre le hablé bien a ella y nunca le falté el respeto porque necesito que me atienda", comentó.

Ante esa situación, López acudió a las autoridades del "Pablo Soria" y fue bien recibida por Marcos Rivas, el director, que la escuchó y la derivó para el Ministerio de Salud, a fin de que intervengan.

Asimismo mencionó que "todo comenzó el año pasado, la verdad que es una falta de respeto. Creo que se molestó porque desde Incluir Salud le pidieron presentar una nota sobre mi estado de salud, pero ella no lo hizo. Entonces mi hijo sí la presentó porque se lo pidieron a él, y desde ahí que todo cambió porque antes ella siempre me atendió de forma correcta".

"Cada vez que iba a hacerme atender había malas respuestas por parte de ella que miraba mis estudios y nunca me decía cómo estaba. Era muy cortante conmigo. Antes de lo que pasó el miércoles ya me había dicho que no me quería atender más, que lo iba a hacer otra médica que conozco y siempre me atendió bien pero cuando saqué el turno volvieron a derivarme con ella, la que no me quiere recibir", añadió.

Cabe mencionar que la paciente viene acarreando varias dificultades en relación a su tratamiento ya que estuvo sin poder hacerse la quimioterapia por varios meses debido a que el programa Incluir Salud dejó de proveerle los medicamentos pero todo se arregló un tiempo después. Lamentablemente ahora nuevamente está teniendo esas dificultades y se encuentra, junto a otros pacientes, en la misma situación, indicó la mujer.

En ese sentido señaló que "fue muy duro para mí escucharla cada vez que iba que me rechace y no me quiera atender. Mi hijo tenía que ir a hablar con las autoridades del hospital para que le digan que me reciba. Le pregunté por qué no quiere atenderme y ella me dijo que yo solamente le traigo problemas. Yo le rogué que me siga atendiendo porque es la doctora que me atendió desde el principio".

"Estoy muy agradecida con el doctor Rivas y el contador Bianco que fueron un alivio para mí; cuando salí llorando y me tranquilizaron porque soy diabética y tenía un pico muy alto. La verdad que del hospital no tengo nada para decir porque siempre estuvieron, sólo de esta persona", sostuvo López.