Escándalo por desnudos y alcohol sacude a un equipo de porristas

El equipo de porristas de la Universidad de Kentucky despidió a todo su cuerpo técnico después de que una investigación descubriera incidentes de fuertes "bautismos", desnudez pública y uso excesivo de alcohol entre las porristas.

La universidad anunció la decisión el pasado lunes 18 de mayo en un comunicado detallado en su página de internet. El entrenador en jefe Jomo Thompson y los asistentes Ben Head, Spencer Clan y Kelsey LaCroix fueron despedidos.

La escuela señaló como una "supervisión laxa y poco juicio" por parte del asesor T. Lynn Williamson, quien renunció después de que la investigación comenzó. El asesor trabajó por cerca de cuatro décadas con el equipo. A Williamson se le prohibió tener contacto con los miembros del cuerpo técnico recientemente cesado.

"Some cheerleaders performed gymnastics routines that including hurling their teammates from a dock into the water while either topless or bottomless." Listen, you have to give people SOME reason to come to a Kentucky football game. https://t.co/Y4r7d6vTYu

Kentucky tiene el programa de porristas universitarias más destacado del país. Ha ganado 24 de los últimos 35 campeonatos nacionales.

“El asesor y los entrenadores nunca pudieron detener una excesiva cultura de novatadas, consumo de alcohol y desnudez pública en las actividades fuera del campus donde ellos mismos eran testigos”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Kentucky, Eric N. Monday en el comunicado. “Nuestros estudiantes merecen un liderazgo más responsable, y la misma Universidad de Kentucky lo exige”.

Una llamada de un miembro de la familia en febrero provocó la investigación que reveló un ambiente de fiesta en un retiro de equipo en Lake Cumberland en Kentucky.

