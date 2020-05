"Fue la incompetencia de China lo que causó esta masiva matanza mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus ataques contra la gestión de China de la crisis del coronavirus y dijo que la “incompetencia” del país asiático fue lo que provocó una “matanza mundial”.

Trump se refirió en un tuit al informe de “un demente” en China en el que supuestamente se culpa a otros actores por el avance del virus y exigió que se le explique a este “tonto” que fue la “incompetencia de China y no otra cosa lo que provocó esta masiva matanza mundial”.



El mandatario está cada vez más indignado por los efectos del coronavirus en la economía estadounidense y critica diariamente a China, donde el virus fue detectado por primera vez a finales del año pasado.

