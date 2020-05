Se incrementan diariamente los casos de dengue

La población de San Pedro de Jujuy, sigue sufriendo el flagelo del dengue y si bien la cifra oficial es de 2.186 casos confirmados, cada día se incrementa el número de personas afectadas y bien sabido es que los puestos de salud, el consultorio externo habilitado y hasta la misma guardia, se encuentran abarrotados de pacientes febriles. Cabe acotar que los casos sospechosos, son enviados a la capital provincial donde cuentan con los reactivos, cuyas fichas vuelven con la confirmación o no de la enfermedad al cabo de varios días, por lo que no se puede estimar diariamente cual es la cifra real. Un gran número de pacientes que tuvo dengue, expresó que debió aguardar 15 días hasta que llegó la confirmación de su caso, y es por ello que gran parte de la comunidad no está de acuerdo con las cifras oficiales que se anuncian periódicamente.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el director del hospital Dr. Guillermo Páterson Marcelo Villa, sostuvo actualmente hay 2.186 casos de dengue confirmados, de los cuales 5 se registraron en la Mendieta y 23 en La Esperanza. “Muchos dicen que son números muy bajos a la cantidad de pacientes que se ven. Estos son los casos que se confirman entre siete a diez días a nivel central, pero no tiene nada que ver con el tema de la atención clínica, porque los pacientes llegan con la sintomatología clínica a la guardia, son atendidos, se les pide laboratorio que se realizan en este hospital, se los medica y se los envía a la casa y luego se hace la confirmación para ver que clase de dengue es”, dijo el profesional, al dar cuenta de que es San Pedro de Jujuy hay casos de dengue 1, y que en el mes de enero hubo dos casos de dengue 4, los que fueron aislados y contenidos.

En otro tramo, respecto a la atención de los pacientes febriles, Villa explicó que tanto en el sector de adultos como en el de pediatría, se habilitaron consultorios en dos conteiner, donde brindan asistencia un médico y un enfermero, que asisten a los pacientes para hacer el diagnóstico si son febriles o no, “allí, se hace el interrogatorio para determinar si son sospechosos del Covid 19 y evitar que tengan contacto con los otros pacientes que llegan a la guardia por otras patologías normales”.

Cabe acotar que el brote severo de dengue tuvo como epicentro barrio la Merced, donde resultaron afectadas gran cantidad de familias, en ese sentido, Villa subrayó que al día de hoy, hay casos en toda la ciudad, pero que La Merced y el sector conocido como la “nueva ciudad”, son los que tienen más casos de la enfermedad. “Siguen trabajando los nodos y ahora vamos a tratar de abrir los puestos de salud para que la atención sea en toda la Región del Ramal 1 y los puestos de salud”, dijo al dar cuenta de que continúan con los trabajos de fumigación, que se acentúa en los lugares desde donde vienen los pacientes que tiene dengue, para hacer el bloqueo de la familia y de la cuadra. “Antes fumigábamos por barrio, ahora volvimos a fumigar donde salen los pacientes nuevos”.

Por otro lado, dijo que los días jueves mantiene reunión con todas las instituciones que trabajan en el tema del dengue y que cuando se termine con el brote se realizará una evaluación para saber que pasó, porque hubo tantos casos y cómo se trabajó. “El hospital a través de APS, fundamentalmente, ha trabajado en esto, también laboratorio y la guardia, conjuntamente con el municipio y Defensa Civil, ahora se ha sumado secretaria del Gobierno Provincial y nos estamos juntando para evaluar qué es lo que está pasando y cómo vamos a seguir procediendo, tratando de ver cuáles fueron las cosas negativas y positivas de este brote, porque el año pasado tuvimos en Acheral y se logró contener ver qué paso en San Pedro de Jujuy para que no nos vuelva a suceder”.

Sobre los cuidados que deberán tener los sampedreños afectados por el dengue, ante la posible aparición de casos de Covid 19, sostuvo que ese tema es uno de los grandes miedos que hay en la comunidad, “todos los sampedreños, inmunológicamente, estamos con las defensas bajas, con el tema del Covid 19, tenemos que seguir con las normas de bioseguridad que no la estamos siguiendo, el uso del barbijo, el distanciamiento social, tenemos que evitar que el virus entre y eso depende de nosotros, de hacer lo que corresponde. En cuanto a los pacientes que tienen dengue, se le está pidiendo que se hidraten mucho, que hagan reposo, que eviten los golpes porque el sistema de coagulación está alterado por el dengue y en lo referente a la medicación, el hospital está proveyendo”, expresó el profesional.

Tras ser consultado sobre cuándo podría bajar la curva, apuntó que se aguarda la llegada del frío, época en la que se reduce considerablemente la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.