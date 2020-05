El Centro de Abastecimiento se mejorará a partir de un canon

El intendente de Palpalá Rubén Eduardo Rivarola, en conferencia de prensa, confirmó ayer la implementación del canon que empezarán a pagar los feriantes del Centro de Abastecimiento Mayorista del Gran Jujuy.

El cobro del canon se aprobó desde el Concejo Deliberante y lo recaudado se invertirá para mejorar la infraestructura del predio y pagar la logística que representa la apertura, 4 días a la semana.

Resaltó además que los feriantes trabajaron casi 2 meses sin que el municipio les cobrara el piso, "son sólo 15 los feriantes que se niegan a pagar el canon correspondiente, de los 230 que desean continuar trabajando normalmente", afirmó.

"Ayer hemos tenido un inconveniente con algunos pícaros que siempre quieren las cosas gratis en la vida", dijo el jefe comunal.

"Desde el Concejo Deliberante salió una tarifa y un canon, para el cual se hizo un análisis de costo operativo en un momento antes de mandar el proyecto, además se tomaron en cuenta las inversiones que se van a hacer a lo largo del año en cuanto a infraestructura en el predio. Hoy tenemos baños químicos, necesitamos hacer baños, las cubiertas metálicas para que tanto los feriantes como la gente que vaya a comprar esté cómoda. También se ha trabajado en las herramientas del predio, en el enripiado. Son obras que necesitan erogaciones y es por esa razón que desde el Concejo Deliberante salió un costo que se envió desde el municipio, de 5 mil pesos por mes que si hablamos de un alquiler común de 6 x 3 estamos hablando de un costo mínimo", dijo.

En ese marco explicó que "en el ingreso, por ejemplo un camión completo que trae 1.500 bolsas de papa, se le está cobrando mil pesos el ingreso, cuando están cobrando 600 pesos la bolsa de papa, a razón de 2 bolsas de ese producto, le está pidiendo el municipio a cambio de poder vender un equipo completo".

Rubén Eduardo Rivarola dijo además que "se le dijo a esta gente que aquellos que quieran trabajar que trabajen y los que no, están también las otras ferias disponibles. Y no me voy a poner a pelear".

"Nosotros vamos a buscar lo mejor para los feriantes que queden y quieran trabajar realmente, la gente que vaya a comprar y la ciudad de Palpalá", expresó.

Aclaró que "son las instrucciones que le di a todo mi equipo de trabajo desde el día que asumí y vamos a continuar en el mismo sentido".

Detalló que "tenemos 230 feriantes en el lugar y contamos con una lista de espera con 180 más. Es por eso que se está trabajando en el predio para ver de lograr más lugares y permitir que trabajen aquellos que están en lista de espera.

Ayer dialogó con todos por la mañana. "Han estado 2 meses gratis trabajando. A partir del viernes tendrán que pagar el canon como corresponde para poder trabajar" dijo y añadió que "en Perico el precio del piso es tres veces más de lo que estamos cobrando. Como así también en San Pedro y Ledesma".

"Quienes hacen problemas son los intermediarios, no los productores. Seguramente el reclamo fue inducido desde algún sector, por ahí hay una disputa con algunos grupos que son de otros lugares que quieren seguir teniendo el manejo de todo lo que es la feria mayorista. Y yo no lo voy a permitir", enfatizó.

Sobre los costos de logística a cubrir expresó que "en el centro están trabajando alrededor de 50 personas a las que hay que pagarles el sueldo todos los meses. Entre tránsito, seguridad, control de temperatura, control comercial y bromatología".

Cabe destacar que sólo en el cerramiento la comuna gastó casi $ 700 mil en materiales "porque se hizo con mano de obra municipal".

El Concejo Deliberante dio acuerdo al decreto 180/20 que dictaminó que el costo del canon es de $ 5.000 y el ingreso por semana será de $ 1000 para el camión completo, $ 600 para camionetas y $ 400 autos.