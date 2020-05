Laberintos Humanos: En su salsa

El comisario Pierro les daba una posibilidad a los temores de Donadou Quispe. De ser cierto, la mujer con que se había contactado por Messenger subía fotos de un crimen que cometería, y hasta era probable que la víctima fuera Pierre Donadou, pero no había de ello ninguna certeza.

El padrecito quiso ser optimista. El cristianismo, al fin de cuentas, lo es, y sugirió que todos esos miedos acaso no fueran sino la consecuencia de tantos días de cuarentena, como nos viene sucediendo a todos. No se vuelva loco con tan pocos datos, amigo, le dijo, capaz que no sea más que su imaginación, agregó sin que ninguno de nosotros le creyera demasiado. ¿Pero cómo terminó esa historia?, quiso saber Blanca. ¿Le pudo explicar algo más, o subió más fotos que terminaran con el misterio? Pierre aprovechó que llevaba el barbijo un poco bajo para encender un cigarrillo y yaparle suspenso a la respuesta, pero hubiera apostado que nos iba a decir lo que nos dijo, lo conozco. Vea, dijo Pierre. Yo soy esencialmente cobarde y, desde esa noche, no volví a usar el Messenger.

Lo que me vaya a deparar la vida es algo que no puedo ni quiero saberlo, ni voy a cambiar mi destino ni creo que valga la pena intentarlo. No es algo que esté en nuestras manos, dijo el padrecito pero capaz que lo pensaba en un sentido diferente al que lo hiciera Donadou. Pierro, que pudo haberse decepcionado con el desenlace del cuento, sin embargo siguió todo el camino sonriente. Quién sabe qué consecuencias fabulosas le poblaron esa tarde su policial imaginación.