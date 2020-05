Las claves para el regreso de los gimnasios en Jujuy

El "alma mater" de estos espacios, las salas de musculación, todavía continuará proscripta porque no garantizarían las condiciones de salubridad necesarias.

De todas maneras, algunas de las actividades físicas habilitadas en los gimnasios son cardio hit, hit, funcional, crossfit, artes marciales y zumba, entre otras. Y dependiendo de los tipos de entrenamiento disponible, cada gimnasio deberá presentar un protocolo preventivo que luego será analizado por el COE jujeño y verificado por la Secretaría de Deportes de la Provincia.

En ese sentido, Marcelo Flores, propietario de los gimnasios Power Center y Power Cross, detalló que el COE estableció un protocolo de bioseguridad general, de ingreso y circulación, "y en base a eso, cada gimnasio, de acuerdo a la actividad que desarrolle, tiene que elaborar su propio protocolo".

Por ese motivo es que los gimnasios deben establecer una superficie exclusiva para cada uno de los asistentes que debe estar demarcada. Flores indicó que "las personas deben ingresar por un lugar perfectamente delimitado, que se llama zona de circulación, hasta llegar a su estación de trabajo de 6 metros cuadrados. Durante 45 minutos el alumno no puede salir de ese espacio". Y, en esa zona de trabajo tienen que estar los elementos sanitizantes como alcohol en gel y elementos para limpiar, más los elementos que utilice el alumno, como toalla y agua, que no se pueden compartir. El barbijo es obligatorio en todo momento.

Prácticas modificadas

Para dar cumplimiento al protocolo exigido por el COE, los gimnasios deberán readecuar las formas de algunas prácticas y entrenamientos. Más allá de la reducción al 30% de la capacidad, los que realicen entrenamiento funcional o crossfit, por dar ejemplos, no deberán rotar por cada una de las estaciones de trabajo, sino que deberán contar con todas las herramientas necesarias dentro de su espacio de trabajo de 6 metros cuadrados.

“El alumno ingresa, y en el área de trabajo los profes o los encargados de los gimnasios deben disponer de todos los elementos que va a utilizar cada uno para trabajar”, subrayó Flores. El alumno tiene que estar 5 minutos antes, hacer fila manteniendo el distanciamiento social, y al horario de trabajo ingresa y automáticamente empieza la clase. Una vez finalizado el tiempo, el alumno debe limpiar los elementos que utilizó y se retira del lugar por una salida distinta.

Fueron 50 días cerrados

La mayoría de los gimnasios jujeños cumplirá 50 días cerrada, por lo que la reapertura de sus puertas no es un hecho menor, pese a que sólo funcionarán al 30% de su capacidad. Si bien, algunos emprendimientos fueron alcanzados por el subsidio de 60.000 pesos acordado por la Cámara de Gimnasios y Afines y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Jujuy, son muchos los que quedaron fuera por no cumplir con todos los requisitos que debían ser presentados.

Por este motivo, es que “lo que se está haciendo ahora es una gran ayuda”, subrayó Marcelo Flores. Sin embargo, el sector se enfrenta a otra situación en contra, ya que no está garantizado el retorno de la misma cantidad de gente que iba antes del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en todo el país, “al margen de que vamos a trabajar a un 30 por ciento de nuestra capacidad”.

Salas de musculación

Al no estar incluidas entre las actividades físicas autorizadas por el COE, las salas de musculación no se encuentran habilitadas para funcionar. Pero muchos aficionados e inclusos propietarios de gimnasios aguardan por una “segunda etapa” para su habilitación. El principal impedimento para la reapertura de las salas de musculación es que se comparten frecuentemente los aparatos, y esto no garantizaría las condiciones de salubridad dispuestas por el COE para evitar el contagio.

De todas maneras, existen alternativas que podrían aplicarse, similares a los protocolos de las demás prácticas de actividades físicas autorizadas, como por ejemplo, la reducción de circulación interna, la distribución de grupos de aparatos según la rutina diaria y turnos para los alumnos, con el respectivo espacio delimitado de trabajo, como así también el tiempo de sanitización de los elementos, entre otras.