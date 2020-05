Se propondrá a Jujuy para realizar pretemporadas

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, anunció ayer que presentarán en la AFA un protocolo sanitario para que cuatro equipos de la Liga Profesional de Argentina vengan a Jujuy a realizar la pretemporada en septiembre u octubre.

Se harían testeos a todos los jugadores al llegar y luego cada siete días, más un estricto control sanitario durante su estadía.

"Llegamos 48 días sin casos de Covid-19. A partir de esta situación estamos en condiciones de proponer a Jujuy para hacer una pretemporada. Obviamente, nos cuidamos y los cuidamos a los visitantes. Haríamos un testeo a los jugadores al llegar, luego cada siete días y después un escrito control sanitario", sostuvo el mandatorio en declaraciones en TyC Sports.

También reconoció que varias provincias se encuentran en iguales condiciones que Jujuy como Salta, Santiago, Catamarca, San Luis o Formosa. "Se pueden dar las condiciones para la práctica de fútbol, pero el retorno a la actividad es diferente", aclaró.

Previamente el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, contó que lo llamó el gobernador Morales para ver "si veía factible" la posibilidad que haya actividad futbolística en la provincia y afirmó: "Es una decisión que tiene que tomar cada federación y eventualmente cada federación consultará a las autoridades sanitarias si eso es posible".

Ekel Meyer, ministro de Seguridad de Jujuy, deslizó en las últimas horas la posibilidad de que la provincia, que tiene controlada hasta el momento la pandemia de coronavirus, pueda posibilitar la vuelta del fútbol argentino y con la presencia de público.

"El gobernador está llevando adelante las tratativas correspondiente", afirmó el funcionario a radio La Red y ayer Matías Lammens confirmó que hubo una charla.

"Me llamó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para considerar si yo lo veía factible", destacó Lammens y explicó: "Es una decisión que tiene que tomar cada una de las federaciones".

"Ante la pregunta de un colega tuyo me dijo: ‘¿Es una locura?’ Una locura no es porque en otras partes del mundo y otros deportes, di el ejemplo del básquet en España, que está haciendo algo similar, eligiendo una sede y en esa sede va a terminar los dos equipos", manifestó el ministro de Turismo y Deporte en diálogo con el programa Alguien Tiene que Decirlo, que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia en la jornada de ayer.

Igualmente, Lammens explicó que"dije una locura no es, pero no es una decisión que tenga que tomar el Gobierno nacional porque después de ese comentario titularon "el Gobierno evalúa". El Gobierno no evalúa ni deja de evaluar o descarta ni deja de descartar porque no es una potestad del Gobierno nacional".

"Es una decisión que tiene que tomar cada federación y eventualmente cada federación consultará a las autoridades sanitarias si eso es posible", cerró Lammens sobre el tema.

Ahora, con las declaraciones de Morales, se clarificó la cuestión y habrá que esperar cómo sigue esta historia.

La posibilidad concreta que vengan cuatros equipos de la primera división es concreta, pero se verá.

Más clubes solidarios

En tiempos de pandemia de coronavirus, los clubes Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Newell’s, Rosario Central, Belgrano de Córdoba, San Martín y Atlético Tucumán se unieron para llevar adelante una acción ciento por ciento solidaria, con el objetivo de ayudar a la Cruz Roja Argentina.

¿En qué consiste? Convocados por la cervecería “Quilmes”, los fanáticos del deporte podrán colaborar a la iniciativa a cambio de objetos históricos o experiencias vinculadas a estos clubes. La campaña, denominada “Fútbol por la gente”, tiene como objetivo ayudar, a través de la Cruz Roja Argentina, a los más afectados por la pandemia.

Los amantes del fútbol pueden sumarse a la iniciativa y colaborar a través del sitio web www.futbolxlagente.quilmes.com.ar. Con la compra de un ticket podrán acceder a experiencias con cada club y tendrán la chance de participar por diferentes premios y reliquias del fútbol.

Por ejemplo, entre otros, habrá artículos como la máscara del goleador de River Lucas “Oso” Pratto, la camiseta de Los Matadores del 68 de San Lorenzo, la chance de entrenar con un equipo, casacas autografiadas. Dentro de la web, los hinchas podrán encontrar tres categorías con valores de 500, 350 y 200 pesos: elementos históricos, experiencias únicas con los clubes y elementos de planteles actuales. Para la directora de marca Quilmes, Giannina Galanti Podestá, esta acción “es fiel al espíritu” al que siempre apuesta cuando habla de fútbol: “Rescatar los valores del deporte, a ser solidarios, por la gente, para sentirnos orgullosos de lo que tenemos”.

Valoran tests rápidos

El coordinador médico de la AFA, Donato Villani, advirtió ayer que “si cada club” elabora su propio protocolo sanitario “será un problema” y agregó que el que se utilizará en nuestro país será el que enviará la Fifa pero “con algunos retoques”. Asimismo, Villani, en diálogo con Télam, remarcó la importancia que tendrán los tests nacionales para el diagnóstico rápido del virus Covid- 19 para el regreso del fútbol.

“El tema de los tests es muy importante. Encima que hay pocos y caros, iban a ser un problema para el fútbol. Pero ahora, al ser argentinos y de bajo costo abre una ventaja muy grande, porque nos permitirá testear sin grandes preocupaciones”, destacó el médico. “Una cosa es pagar 15 dólares y otra es pagar 8, porque vamos a necesitar miles”, afirmó Villani, en referencia al test serológico creado por los científicos del Conicet, que a partir del análisis de muestras de sangre o de suero permitirá determinar si una persona tiene anticuerpos contra el coronavirus. Por indicación del presidente de la AFA, Claudio Tapia, Villani está a cargo de la elaboración del protocolo sanitario que se implementará en el fútbol argentino cuando se habilite el regreso de la actividad.

No obstante, algunos clubes de la Primera División, como Vélez, Gimnasia y Talleres armaron protocolos propios. “En abril, Tapia me dio la orden de hacer un protocolo para el fútbol argentino y lo hicimos. Después, la Conmebol empezó a armar uno para Sudamérica pero luego decidió unirse a uno mundial con la Fifa. Protocolos hay muchos y son todos buenos, pero no puede haber un protocolo por club”, cerró.