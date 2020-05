Video. Comenzó el testeo rápido para determinar si hay circulación de virus en Jujuy

En el barrio Coronel Arias comenzó el testeo rápido, bajo este plan "C 360", que es para determinar si hay circulación o no del virus.

Omar Gutiérrez, del Comité Operativo de Emergencias, aclaró a la población que este test rápido no determina sí actualmente la persona tiene coronavirus, sino que es una primera medida para determinar si estuvo en contacto con el Covid -19 en algún momento. "La técnica que utilizamos es la de pinchar el dedo, donde sale una gota de sangre que se recorre. Se coloca sobre una tira y en 15' da un resultado. Esto no hace un diagnóstico por sí solo de coronavirus. Esto nos muestra la exposición de la persona al coronavirus. Nos sirve como criterio epidemiológico y en segundo lugar para determinar si hemos tenido o no, transmisión viral de coronavirus en la provincia. Nosotros trabajamos fuerte en varios puntos y esto es un complementario para saber si hay o no circulación del virus".