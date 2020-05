Caruso Lombardi no cobrará su sueldo hasta que vuelva el fútbol

El entrenador de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, reveló hoy que tomó la decisión de no cobrar su sueldo hasta que no regrese el fútbol y se normalice la situación económica del club.

Caruso Lombardi es uno de los entrenadores más populares del fútbol argentino, tanto por sus buenos actos como otros que no lo fueron tanto. El DT tomó la coherente decisión de pausar el cobro de su salario como colaboración para la delicada situación económica que atraviesa “El Pirata” a raíz del receso por la pandemia de coronavirus.

“Me llamaron los dirigentes y me dijeron que estaban preocupados por los sueldos. Los últimos dos meses no los quise cobrar y les dije que no me paguen ahora, que les paguen a los empleados y a los jugadores; que yo recién lo haré cuando vuelva el fútbol”, explicó el entrenador, en diálogo con radio Mitre.