"Fue una gran emoción volver a salir a la calle"

De una u otra manera la situación de la pandemia por el coronavirus, afectó a todos. Desde la vida diaria, con restricciones, cuarentena, mayores cuidados sanitarios e indudablemente de una forma mucho más drástica para quienes recibieron la dolorosa noticia de ser portadores de este virus.

En ese segundo grupo se encuentra Florencia Torrejón, una enfermera jujeña que reside en Cipolletti en la provincia de Río Negro desde hace 4 años, y que la pasó realmente mal al ser detectada como positiva de Covid-19. Afortunadamente Florencia ya se encuentra con el alta y aunque tiene algunas secuelas por el padecimiento, confía en que pronto volverá a su vida anterior.

La enfermera jujeña que venció al coronavirus en el sur del país relató a El Tribuno de Jujuy cómo vivió toda esta situación. "Cuando empezó a llegar a la Argentina, me empecé a informar, pero no pensé que me podría enfermar. No me contagié en mi lugar de trabajo, sino que me pasó yendo a trabajar en el colectivo. Una excompañera venía con síntomas, me subí a ese colectivo y me senté detrás de ella. Tuvimos una charla de 5 minutos y ella se bajó y yo seguí camino, porque trabajo en la provincia de Neuquén. Desde Cipolletti hasta Neuquén, son 15 minutos en colectivo. Un viernes me entero que esa amiga fue positiva de Covid. Llamé a mi coordinadora para decirle que había tenido un contacto estrecho con ella. Hasta ese momento el único síntoma que presentaba era tos y dolor de cabeza intenso. Un sábado a la madrugada empecé con mucha fiebre, llegando a 38,5º. Dolor de cabeza, con puntadas y dolor muscular. Tuve que dar aviso al 109, que es el servicio de emergencias de Cipolletti. Primero lo tomaron como un simple resfrío por todos los síntomas que tenía. De ahí el lunes me internaron para realizarme el hisopado", indicó.

Lógicamente que la noticia por el resultado positivo de Covid-19 fue algo durísimo para Florencia, sobre todo por la incertidumbre de saber qué le depararía el futuro. "Esa fue la peor noticia que recibí en mi vida. Te da mucho miedo, sobre todo de pensar que podrías haber contagiado a alguien más. Y luego por supuesto que siempre tuve miedo por todas las noticias que se conocen. Hasta el día de hoy tengo miedo. En ese momento tuve miedo y tristeza", reconoció la enfermera profesional.

Sobre lo vivido, comentó que "llegué a tener 39º de fiebre, taquicardia, 120 de frecuencia cardíaca. El dolor de cuerpo era algo insoportable. A los pocos días empecé a perder el olfato, el gusto. No sentía ni olores ni el sabor a la comida. Al lado mío estaba otra compañera y entre las dos nos dábamos aliento constantemente".

Pero ahora ya se encuentra en su domicilio. "Me realizaron otro hisopado y di negativo. En el hospital, como sabían que era enfermera, no tuve contacto con nadie más. El médico una sola vez me atendió. Luego yo tenía que hacerme el control de los signos vitales y pasarle por mensaje todo al médico. Estuve 24 días internada", resaltó.

Una nueva oportunidad

Para Florencia haber superado esta situación es un volver a empezar y una nueva oportunidad. "Ahora que tengo el alta definitiva puedo salir, ir a comprar. Obviamente siempre con las medidas de seguridad. Fue una emoción volver a salir a la calle. La verdad que hace tanto que no sentía el aire fresco. Son cosas mínimas que uno ahora valora de otra manera", expresó y remarcó que, si bien no está recuperada "al 100%, me siento feliz por esta nueva oportunidad que me da la vida".

Finalmente, recomendó a la gente que tome en serio la enfermedad. "Esto no es joda. Deben todos tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Es algo serio el coronavirus. Por favor, a todos que se cuiden".