Caruso dijo que no cobrará el sueldo para ayudar al club

El entrenador de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, reveló ayer que tomó la decisión de no cobrar su sueldo hasta que no regrese el fútbol, como colaboración para la delicada situación económica que atraviesa el equipo de la Primera Nacional a raíz del receso por la pandemia de coronavirus.

"Me llamaron los dirigentes de Belgrano y me dijeron que estaban preocupados por los sueldos. Los últimos dos meses no los quise cobrar y les dije que no me paguen ahora, que les paguen a los empleados y a los jugadores; que yo recién lo haré cuando vuelva el fútbol", explicó el entrenador, en diálogo con radio Mitre.

Caruso Lombardi, de 58 años, asumió la dirección técnica de Belgrano a finales del año pasado con la intención de mejorar la campaña del equipo en el principal torneo de ascenso del fútbol argentino, algo que logró a medias, ya que lo sacó de los últimos puestos de la tabla de posiciones pero no logró protagonismo, de hecho está ubicado en el décimo puesto de la zona A con 27 puntos, muy lejos del líder Atlanta (38).

El entrenador, con pasado en Racing y San Lorenzo, los dos clubes más importantes que dirigió en su carrera, había conducido el año pasado a San Martín de Tucumán en Primera División, pero no logró el objetivo de mantener la categoría y descendió a la Primera Nacional.

Caruso Lombardi pidió que "hay que terminar el campeonato arrancado cuando los infectólogos den el ok", manifestó para agregar que "la primera y el ascenso se debe jugar de igual manera. Si se sigue, tienen que seguir todos los campeonatos".

Asimismo, señaló que, en caso de que se decida no culminar con los correspondientes certámenes, "tienen que ascender Atlanta y San Martín de Tucuman" a la máxima categoría.

Por su parte, el vicepresidente Sergio Villella reveló en una nota concedida al canal Showsport cómo está la situación en Belgrano: "Nosotros éramos una dirigencia en salida, pero la pandemia hizo que nos convirtiéramos en bomberos porque no tenés ingresos".

"Destaco los 21 mil socios que siguen pagando la cuota y a quienes les agradezco, pero con esto se pagan los 200 empleados, después tenemos muchos gastos. Tomamos las decisiones de no pagar algunos servicios e impuestos, dimos prioridad a nuestros empleados y el plantel. Son meses que se avecinan complicados", aseveró.

Al hablar acerca de si se podría jugar sin público en la Primera Nacional dijo: "Creo que sí. La pandemia nos pone a repensar porque es posible que tengamos una buena temporada sin público. A partir de la televisación deberían ingresar nuevos recursos. Uno de los grandes recursos que tenemos es la venta de abonos, en Belgrano representa un 30 por ciento y no lo vamos a tener".

En tanto, al ser consultado acerca de si los dirigentes tomaron una decisión en relación al arquero Carlos Franco, quien fue demorado por personal policial por violar la cuarentena y por supuesta tenencia de droga, indicó que aún no. "Vamos a esperar cómo termina el tema con la Justicia", sostuvo.