El Gobierno extendió hasta el 2 de junio la negociación de deuda

Argentina no cubrirá hoy el vencimiento de 503 millones de dólares de los intereses e incurriría en cesación de pagos.

El Gobierno extendió ayer el plazo de negociación con los bonistas que vencía hoy hasta el 2 de junio para avanzar en el diálogo con los acreedores, lo que llevará a la Argentina a un default selectivo ya que hoy no cubrirá vencimientos pendientes por 503 millones de dólares.

En la comunicación oficial, el Ministerio de Economía aclaró que se fija esta nueva fecha "salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada".

A tan sólo horas de la fecha de vencimiento para alcanzar un entendimiento con los acreedores, la Argentina estableció una prórroga en línea con lo anticipado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en la semana dijo que la fecha del 22 de mayo era "anecdótica".

En este marco, el Gobierno no cubrirá hoy el vencimiento de 503 millones de dólares de los intereses de tres bonos globales, con lo que técnicamente incurriría en cesación de pagos, cuestión que minimizan en Economía pues forman parte de la negociación que se encuentra avanzada. La decisión será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas y también será comunicada a la Security Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos, país en el que tienen legislación los títulos a canjear, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía.

Guzman analizó durante esta semana las tres contraofertas que le realizaron los acreedores y según trascendió antes de fin de mes cambiaría la propuesta a los tenedores de títulos en legislación extranjera.

Antes de que se conociera la decisión oficial, el miembro del fondo Greylock, Hans Humes, señaló que era probable que no se llegaría a un acuerdo antes de este viernes y que "hay un deseo de resolver las negociaciones". Las declaraciones de Humes muestran la evidencia de que la decisión de no pagar el vencimiento había sido consensuada con los bonistas. Humes consideró también en una videoconferencia que "un incumplimiento de la Argentina podría ser sanado pronto".

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional manifestó ayer su optimismo en que el país pueda alcanzar un acuerdo con los acreedores privados "para establecer un camino sostenible en el futuro", en momentos en que el Gobierno evalúa extender formalmente el plazo, que vence mañana, para ingresar a la operación de deuda bajo legislación extranjera por US$ 67.000 millones.

“Que el mundo nos vea como un país que cumple...”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” al referirse a la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”. En este sentido, Fernández renovó su “compromiso con todos y cada argentino” de que el Gobierno nacional “no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó durante un discurso que brindó en un acto en la Escuela del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora.

Y agregó: “Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me pregunto por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”. Por otra parte, el jefe del Estado sostuvo que “el mejor capitalismo es el que invierte pensando en que todos accedan a lo que se produce” y lamentó el hecho de que “un día el capitalismo le prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción”. ‘Aquel capitalismo que se preocupaba por que todos tengan auto era un capitalismo solidario, contenían en sí lo mejor de su economía, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista, nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres”, aseguró Fernandez.