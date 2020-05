Entregan una Bandera de la Libertad Civil al Deliberante

Hoy, a las 11, durante un acto en el que se prevé la participación de entre 6 o 7 personas, debido a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, miembros del Instituto Belgraniano de Jujuy entregarán al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy la Bandera de la Libertad Civil de ceremonia, junto a un escrito donde se destaca que el 22 de mayo de 1813, Belgrano hará jurar al Cabildo, a la ciudadanía y a los soldados jujeños, fidelidad a la Asamblea del año XIII.

Asimismo, Joaquín Carrillo, presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, recordando que la Municipalidad de la capital no hará actos con la participación de público en general, el sábado a las 11 en la recova de la Catedral Basílica -donde se encuentra la representación donde Belgrano hace bendecir la Enseña Patria- hará una recordación. Carrillo acotó que reemplazará a la marcha evocativa que organizaban años anteriores, desde la Casa de Belgrano ubicada entre calles Senador Pérez y Belgrano hasta la Iglesia matriz

Por último, el 25 de mayo a las 9 tendrá lugar un acto en el monumento ubicado en la plaza Belgrano en el que se escucharán palabras de los historiadores y se colocará una ofrenda floral. Luego, los historiadores y participantes se trasladarán hasta el monumento a Gorriti ubicado al final de la avenida Martiarena y puente Tucumán, donde también harán un sencillo acto al canónigo Juan Ignacio Gorriti.

En cuanto al acto de jura de fidelidad a la Asamblea del año XIII a los jujeños, Carrillo explicó que "se trata de la segunda jura que Belgrano lleva a cabo, debido a que la primera se hace en el río Juramento, mal llamado la jura a la bandera porque ahí se jura fidelidad a la Asamblea del año XIII, y por segunda vez hace jurar a los jujeños, y tres días después, entrega la Bandera Nacional de nuestra libertad civil".

Importancia del 25 de Mayo

Por su parte, el historiador Luis Grenni destacó que "los días 22, 24 y 25 son fechas muy claves para Jujuy, porque es donde se define prácticamente el destino de la Patria. Hace que esto tenga tremenda importancia en el nacimiento, en la fundación de la Patria.

El 25 de mayo de 1812 es cuando Belgrano presenta la Bandera Nacional en su jura y bendición. Esto es muy importante porque significaba por primera vez una declaración de soberanía, porque lo que se había hecho en Rosario (Santa Fe), había sido la presentación de una Bandera como símbolo del Ejército, pero ahora se la presenta como símbolo de Soberanía Nacional. Es decir, como declaración de la Independencia. Por lo tanto, es tremendamente importante porque ahí es donde nace la Patria, porque hasta esa declaración, éramos súbditos de la corona española, porque habíamos jurado por Fernando VII en la Primera Junta. Por primera vez se saca un estandarte que es símbolo indubitable de soberanía, y se jura por una nueva Nación. Ello luego provocará el Éxodo, las batallas de Tucumán y Salta y regresa a Jujuy en 1812 triunfante.

Pero antes cuando triunfa en Tucumán, eso había permitido cambiar el gobierno de la Nación que era el Triunvirato, que con eso se define nuevamente los derechos en la Asamblea del año XIII los derechos ciudadanos.

Entonces, después de esa reconquista el 22 de mayo, Belgrano se presenta al Cabildo y hace jurar obediencia a la Asamblea Nacional del año XIII con lo cual nos constituíamos en ciudadanos, y ahora como ciudadanos tenemos derechos humanos fundamentalmente. Y el 24, Belgrano entregó la Bandera de la Libertad Civil, en homenaje al pueblo jujeño, tal como lo dice el prócer. Lo hace porque el pueblo jujeño había defendido su dignidad como pueblo en la epopeya del Éxodo, y en Tucumán y Salta. Por lo tanto quien debía ser el abanderado, por eso el abanderado de la Patria ahora era el pueblo de Jujuy, y entrega esta Bandera al Cabildo. Del mismo modo, el 25 Manuel Belgrano hace todos los actos protocolares, es decir la jura y la bendición de la Bandera de la Libertad Civil. Por eso los dos 25 de mayo se conmemora para nosotros el nacimiento de la Patria como nación independiente, y nos delega como porta estandarte de esa bandera, con la donación de Belgrano de los derechos humanos, los derechos civiles. Como todo esto tiene una importancia extrema no queríamos dejar como desapercibido estas fechas que son tan importantes para los jujeños".

No se recuerda así

Asimismo, indicó que todo esto, la historia no lo recuerda así porque "Buenos Aires por significar un eurocentrismo, un porteño centrismo en todo caso, ha desconocido todas estas cosas de la historia. Para ellos la historia solamente pasa por el puerto de Buenos Aires, y lo que pasó allí no ha pasado en el país ni ha pasado en la historia. Por eso es que nosotros debemos reivindicarnos, porque nosotros los jujeños todavía nos manejamos con la historia oficial escrita por Buenos Aires. En la guerra de la Independencia se dieron todos los combates acá y en Salta, no en Buenos Aires; nosotros somos los que defendimos la Patria".