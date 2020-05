Por la cuarentena hubo baja en la venta de medicamentos

Desde el inicio de la cuarentena la venta de medicamentos en Jujuy bajó, en los de venta libre el 40%, por las bajas consultas médicas. Pero los precios crecieron hasta el 21% desde febrero y el Gobierno anunció que congelarán los valores de los remedios hasta junio.

"Las farmacias están facturando lo mismo, en unidades viene bajando, el problema es que ha tenido una suba en este último tiempo tan importante, sobre todo las insulinas y demás, que equipara la baja de venta de unidades", dijo la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy Claudia Martino.

Es reciente el anuncio del acuerdo del Gobierno nacional con los laboratorios para congelar hasta el 30 de junio el precio de los medicamentos. Al respecto, la referente explicó que será positivo y es que vienen registrándose incrementos mensualmente desde febrero, en que se levantó al anterior congelamiento de precios, por lo que los aumentos llegaron a un estimado del 21%.

Se atribuye la disminución de ventas a que los adultos mayores sólo están consultando por dolencias puntuales, con lo cual bajaron las consultas médicas de los chequeos que suelen realizarse y que por este contexto de pandemia los dejaron para más adelante. Por ello es que las farmacias están recibiendo sobre todo las recetas de enfermedades crónicas, diabéticas y cardiológicas.

Durante la cuarentena iniciada en marzo, por el aislamiento obligatorio decretado para frenar la pandemia del coronavirus, las farmacias continuaron abiertas aunque algunas cerraban una hora antes, readaptando horarios debido a la reducción de colectivos que afectaban a los empleados.

En algunos países y provincias hubo aglomeración de gente para comprar jarabes para tos y otros medicamentos mencionados para el tratamiento del Covid-19, y Jujuy no fue la excepción. "Al principio sí hubo, pero ahora ya se tranquilizó la gente", explicó Martino consultada al respecto y explicó que en los inicios de la cuarentena hubo falta de paracetamol, ya que se decía que era el único antifebril que soportaba el coronavirus; y lo mismo sucedió con otro que era indicado para artritis y artrosis, polirreumin, que contiene hidroxicloroquina, que también era mencionada.

Lo único que falta es la vacuna antigripal, ya que sólo cuentan con pocas dosis para Pami, y es que explicó que se trata de un stock cuyo pedido se hace con un año de anticipación, y que incluso suele sobrar porque la gente no se inmunizaba. Con la pandemia, y a pesar de tratarse de una antigripal, la demanda aumentó exponencialmente y se vacunaron quienes no solían hacerlo con lo cual se terminaron las dosis rápidamente y no se pueden reponer porque el proceso de producción es complejo para los laboratorios.

Otra de las demandas que se incrementó fue la de polivitamínicos, tanto los de venta libre como los recetados que están en falta de stock.

La demanda de alcohol fue otra constante. "El alcohol en gel está casi regularizado, el que falta regularizar es el alcohol líquido", explicó Martino. De hecho, el alcohol en gel tuvo un alto incremento de precio, por lo que el de 100 ml cuesta 180 pesos, y en este sentido, la farmacéutica recomendó que al comprar el producto lean las etiquetas y busquen en ella el registro de aprobación, que si elabora una farmacia va firmado por el farmacéutico responsable. Lo advirtió porque hay mucha gente que envasó alcohol en gel y deben preveer porque es algo que va directamente a las manos y podría irritarlas.

Otro de los productos que escasea son los barbijos quirúrgicos, como el Nº 94 que ronda los 900 pesos cada uno, pero que recomendó es un despropósito usarlo para la calle cuando se puede usar el barbijo social y dejar eso para el personal médico.

No obstante, la referente del Colegio de Farmacéuticos explicó que actualmente la provisión de medicamentos está regularizada y la entrega de la medicación en general también.

El uso de la receta electrónica en el contexto de pandemia

Con la cuarentena también se implementó la receta electrónica, en especial para los afiliados de Pami, al respecto Martino explicó que esa obra social de los pasivos ya la venía implementando por lo que muchos ya están acostumbrados a su uso sin dificultad. De este modo, el paciente se debe contactar con el médico, quien hace la receta electrónica de modo que cuando van a comprar en una farmacia la misma está subida a la nube y disponible para que se dispense el medicamento recetado al paciente con la entrega del carnet de Pami y el documento nacional de identidad.

En la Cámara de Diputados de la Nació se consensuó unificar proyectos para tratar en uno la habilitación por un lado, la prescripción de medicamentos y estudios de salud mediante receta digital, y a su vez autoriza la teleasistencia sanitaria, claves en el marco de la pandemia del Covid19 y el aislamiento social. Al respecto, Martino explicó que está bien la receta electrónica en contexto de pandemia, pero manifestó que el sector sugiere que se debería evolucionar hacia la “receta digital”, porque supone mayor seguridad para el paciente, para el médico y el farmacéutico.

“Tiene más seguridad porque una receta electrónica, es como cuando tenés una puerta cerrada pero cuando hay una firma digital es como que tiene llave, y si se agrega el sello de competencia, se le agregaría alarma”, ejemplificó. Sostuvo que de esa manera se contaría con un circuito cerrado, donde pese a que el médico atienda al paciente en forma online o telemedicina, podría saber que la persona que atiende es realmente un médico, y la que le dispensa el medicamento es un farmacéutico con farmacia habilitada.

Esto permitiría también mantener la “confidencialidad” del médico y el paciente, de lo que se receta y se dispensa en la farmacia, importante para la gente que tiene HIV y otras patologías que exigen confidencialidad de datos. “Esto nos ayudaría a que el paciente no tuviera que moverse de la casa para el caso de psicofármacos y psicotrópicos porque con la firma digital nosotros estaríamos seguros de que el que está prescribiendo eso es un médico, y lo dispensaríamos con total tranquilidad”, finalizó.