Video: Nazarena Vélez confesó que fue filmada manteniendo relaciones sexuales sin su consentimiento

El aislamiento social obligatorio dio lugar para que muchos famosos comenzaran a compartir fotos y experiencias pasadas a través de sus redes sociales. “La cuarentena me agarró reflexiva y con ganas de hablar”, escribió Nazarena Vélez junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram y su canal de Youtube, al que tituló: “Cuándo y cómo me enteré que era cornuda”.

“Tenía 23 años. Fue mi segunda relación. Yo me había separado de Alejandro (Pucheta) y, a los dos años, empecé a salir con este pibe que no vamos a nombrar, porque en otros capítulos también vamos a hablar de otras cosas que he vivido con él mucho más graves que un cuerno, que tienen que ver con la violencia de género”, empezó diciendo Nazarena.

Y continúo con su relato contando que “era muy pendeja y venía de un fracaso matrimonial” cuando se puso en pareja con este muchacho. “Estaba como un poquito deslumbrada, no sé de qué porque en realidad no tenía nada para deslumbrarme. Pero estaba embobada. Cuestión que yo ya sentía que este hombre con el que no convivía, porque yo vivía en Quilmes todavía y él en Capital, me estaba cagando. ¿Viste esas cosas que una siente?”, explicó.

Entonces, Nazarena contó que un día se había quedado a dormir en el departamento del sujeto en cuestión y que él se fue a trabajar, así que ella decidió investigar el lugar. “Me dije: 'Si este pibe me está cagando, algo tengo que ver´. Así que miré para un lado y para el otro y empecé a revisar, a ver si había una tanga”, explicó.