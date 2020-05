Brasil se convierte en el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo

Autoridades sanitarias brasileñas reportaron este viernes 20.803 nuevos contagios del nuevo coronavirus. De esta manera, con 330.890 transmisiones confirmadas, superó a Rusia y pasó a ocupar el segundo lugar de la lúgubre lista, solo por detrás de Estados Unidos.

Además, el ministerio de Salud registró 1.001 nuevas muertes en las últimas 24 horas, llevando el total a 21.048.

Los cinco principales países con más muertes son los Estados Unidos (95,000), el Reino Unido (36,000), Italia (32,000), España y Francia (28,000). Brasil ocupa el lugar. Por su parte Rusia, el segundo país con más casos, suma poco más de 3.000 muertes, lo que genera desconfianza interna y externa.

Según Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS (Organización Mundial de la Salud), América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus y Brasil es el país más preocupante, con el 57% de los muertos en la región.

La cifra de contagios podría ser hasta 15 veces mayor debido a la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de test, según analistas.

La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que no respalda la decisión del Gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos”, dijo el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Fuente. Infobae