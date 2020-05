Ginés González García: “Si bien aumentó el número de casos, está bajando la letalidad"

Ginés González García conduce el ministerio más caliente de la Argentina en un momento de incertidumbre sanitaria a nivel mundial. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el funcionario aseguró ayer que en la nueva etapa de la cuarentena “va a haber una restricción mucho más importante del transporte” en el área Metropolitana de Buenos Aires y que van a “mirar mucho la circulación de las personas”. Además, descartó que el pico de casos tenga que ver con la apertura del comercio en la Ciudad de Buenos Aires y reivindicó las salidas recreativas para los chicos. Tras afirmar que la vuelta del fútbol en el Norte del país “puede ser una posibilidad”, sentenció: “Yo soy de los que propicia cuanto antes volver al fútbol”.

¿A qué atribuye este pico de casos de coronavirus que está teniendo la Argentina?

Estamos en una fase distinta. Al principio siempre dijimos que los vulnerables eran los que habían viajado y los que estaban en contacto con los que habían viajado. El virus no viaja sólo, vino en personas. Ese grupo, que era de clase media media o de clase media alta son los que viajaron al exterior. Luego hicimos foco en la vulnerabilidad de personas, en el sentido de los adultos mayores y de las personas que tenían algún tipo de patología previa que los colocaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Después trabajamos intensamente en otro grupo que empezó a aparecer, que son los establecimientos cerrados: establecimientos de salud mental, geriátricos y las cárceles. Y ahora empezó en un lugar que tiene más riesgo, que son los barrios vulnerables. Tienen más riesgo porque allí la posibilidad del aislamiento y del control de foco es bastante más difícil. Es muy difícil decirle a alguien que se aísle cuando no tiene la posibilidad de hacerlo donde vive, donde comparte la habitación, el baño o la cocina. La velocidad de difusión del virus en esos lugares es mucho más rápida. Eso es lo que determina este crecimiento tan acelerado, aunque el noventa por ciento de los casos se están dando en el Amba y prácticamente todos son originarios de barrios populares.

¿Qué medidas tomarán para frenar los contagios en las villas?

Hay medidas que ya venimos tomando como el programa “Detectar” que lo tenemos disponible para quien lo pida pero que realmente lo está usando la ciudad de Buenos Aires y en parte la Provincia. Estamos haciendo un rastreo mucho más grande y eso amplifica la cantidad de casos.

¿En cuánto cree que afectó la apertura comercial que lanzó la Ciudad de Buenos Aires en este pico de casos?

Es muy difícil determinarlo. Yo no creo que sea muy significativo, porque los casos que estamos viendo ahora son casos que se produjeron hace ya más tiempo. Esta curva empezó a aparecer hace siete u ocho días y no había tiempo de incubación para que tuviese que ver con la apertura comercial. Además, si uno mira por volumen hay muchos comercios cerrados aún estando habilitados y hay muy poca gente adentro. Pero obviamente creo que el tema central no es tanto el comercio, sino el transporte. Hoy estamos en ese nuevo enfoque con el objetivo de seguir de la forma en la que lo venimos haciendo, que tiene una enorme diferencia con respecto a cualquier país en relación al número de casos y sus consecuencias.

Si bien Argentina aumentó la cantidad de testeos, las estadísticas marcan que es uno de los países de la región que menos pruebas realiza cada millón de habitantes, ¿a qué se debe eso?

Se debe a que nosotros hacemos lo que es necesario, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que hay más vendedores de reactivos diciendo eso que científicos. Los países que han hecho muchos testeos han caído, sólo basta con mirar a Estados Unidos o Chile, aunque no me gusta hacer comparaciones. Decir que el testeo tiene que ver con el avance de la enfermedad es como mínimo temerario.

¿Qué características va a tener la nueva fase de la cuarentena que mañana (por hoy) anunciará el Presidente?

Eso lo decide el Presidente, no. Igual ya venimos juntándonos con los expertos, con las provincias y con la Nación. A mí me parece que va a haber una restricción mucho más importante del transporte. En todas las grandes ciudades el transporte ha sido el motivo de la explosión incontrolada, eso pasó en Nueva York y en Madrid. Seguramente va a haber un ajuste sobre el transporte y sobre todo los que tienen permiso para ir y venir a todos lados, que hoy en realidad quizás son demasiados. Ahí vamos a mirar mucho la circulación de las personas. Igual esa es una decisión presidencial que inclusive la va a tomar esta tarde (por ayer) tras la reunión con los expertos y los gobernadores.

Jujuy lleva 50 días consecutivos sin nuevos casos, ¿sería una locura que se reabran las clases en agosto si todo sigue como hasta ahora?

Todo depende de cómo sea la situación general. En ese sentido mi concepto es que las escuelas rurales en muchos lugares del país deberían comenzar antes de agosto o septiembre, que me parece un plazo prudente. Pero esto es un día a día, es muy difícil decir con dos meses de anticipación. La semana que viene aparecen tres casos en Jujuy y cambia todo. No es fácil decidir con tanta anticipación, el objetivo es que se abra lo más pronto posible todos los lugares que se puedan.

¿Le preocupan las salidas recreativas que se habilitaron para los niños?

No, no, creo que es muy necesario tanto para los pibes como para los padres.

Los detractores de esa medida que dicen que se tiene poco cuidado...

Es notable porque piden, piden, piden y después critican, critican y critican. ¿Usted sabe lo que es mantener un tema central como éste con siete canales de televisión que trabajan las 24 horas? Tienen que decir que hay confrontación, tienen que llevar a uno que diga lo contrario, pero las encuestas no muestran eso.

Se habla de que la semana que viene o la otra podría llegar a haber mil casos por día en la Argentina, ¿es posible?

Yo no hago predicciones, pero los que dijeron que iba a ser terrible le erraron todos. ¿Se acuerda cuando decían que íbamos a tener treinta mil muertos, cuarenta mil muertos? Nosotros nunca tuvimos esa estimación y hemos sido muy cuidadosos. Felizmente cada vez que dijeron ese tipo de números no se cumplió. Pero hay una cosa que es clara: aún habiendo un incremento en el número de casos, lo que está pasando es que los casos tienen menos gravedad. Con esto quiero decir que si bien aumentó el número de casos está disminuyendo la letalidad, eso es porque son personas más jóvenes sobre todo en los barrios vulnerables. el segundo punto es que la estructura de respuesta de nuestro país en sesenta días ha hecho una evolución extraordinaria. Todas las provincias argentinas hoy están con una cantidad importantísima de insumos que le proveímos nosotros, me refiero a respiradores, ecógrafos, equipos de protección personal, determinaciones de diagnóstico, etc. Está mucho más preparado el sistema para el momento de necesidad de internación, a punto tal que tenemos la mitad de las camas de la unidad de cuidados intensivos que están absolutamente vacías. Tenemos seis mil camas vacías para casos graves.

¿Ve posible que el fútbol se traslade al Norte del país?

Yo soy futbolero y hablo todo el tiempo con la gente del fútbol, ellos quieren volver. Primero hay que volver a los entrenamientos, pero yo soy de los que propicia cuanto antes volver al fútbol, creo que es importantísimo desde el punto de la vida social de los argentinos. Pero no lo voy a decidir yo. Cuando empecé a hablar de los entrenamientos hubo diferencias en la AFA y nosotros no vamos a hacer nada que no sea consensuado con las entidades que rigen la actividad. Eso lo tenemos claro con el ministro (Matías) Lammens y por supuesto que puede ser una posibilidad que se desarrollen partidos de fútbol por afuera de la Ciudad de Buenos Aires, lo que pasa es que para eso deberían volver los aviones. Habría una serie de medidas que habría que modificar, pero si algo demostramos es que nos adecuamos en cada momento a las circunstancias epidemiológicas, sociales y económicas.