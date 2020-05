La OMS no avala el uso de cloroquina para Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desautorizó ayer la decisión del gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la Covid-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

El pronunciamiento del organismo dependiente de Naciones Unidas se conoció en paralelo con la difusión de un estudio científico que sugiere que el tratamiento con el fármaco antipalúdico no ofrece ningún beneficio a los pacientes con Covid-19, sino que, por el contrario, puede producir un aumento de las tasas de mortalidad y un incremento de las arritmias cardíacas entre los pacientes hospitalizados por el coronavirus.

"Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos", dijo el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Agregó que las investigaciones de la oficina regional de la OMS para América, conocida como Organización Panamericana de la Salud (OPS), tampoco han llegado a conclusiones que permitan recomendarla.

El Ministerio de Salud de Brasil publicó este miércoles, por indicación del presidente Jair Bolsonaro, un protocolo para el tratamiento de pacientes con coronavirus, que ampara el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina en casos leves.

La cloroquina es un medicamento ampliamente conocido como antipalúdico y para tratar enfermedades reumáticas y la hidroxicloroquina es su derivado (tienen los mismos componentes), pero se considera que es mejor tolerada.

Ambas forman parte del grupo de fármacos que se están estudiando en numerosos países como posibles tratamientos para la Covid-19.

Ryan recordó que no existen pruebas que respalden su utilidad como tratamiento o como profilaxis, es decir para prevenir el nuevo coronavirus, refirió la agencia de noticias EFE. "Algunas autoridades de reglamentación han avisado que este medicamento debe reservarse al ámbito clínico y (su eventual uso debe hacerse) bajo estrecha supervisión médica por los efectos secundarios que puede tener en pacientes graves, como complicaciones cardíacas y arritmias", precisó el médico. En simultáneo con la posición de la OMS, un estudio con 96.000 pacientes publicado en una revista científica de renombre indicó que la cloroquina aumenta el riesgo de muerte.

Chile mantiene curva en ascenso

La curva de contagios de coronavirus en Chile se mantuvo ayer en ascenso, con 4.276 nuevos casos positivos, la cifra diaria más alta desde el 3 de marzo y con un total que supera los 60.000, mientras la cantidad de decesos llegó a 630 y continúan las protestas por falta de comida en barrios de Santiago, donde un carabinero fue herido de bala . “Vamos a seguir viendo estos números en los próximos días”, advirtió la subsecretaria de Salud, Paula Daza, desde el Palacio de La Moneda.

La funcionaria detalló que con los 4.276 nuevos infectados, la cantidad de casos positivos desde el inicio de la pandemia llegó a 61.857. Daza reportó que 41 personas fallecieron por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que significa un total de 630 desde el primer caso fatal, reportado el 21 de marzo, y una reducción de cuatro muertes respecto de la cifra brindada el jueves. Entre tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que el 94% de camas críticas están siendo ocupadas en la Región Metropolitana de Santiago, por lo que están trabajando para aumentar esa capacidad. Según reportaron las autoridades de salud, 850 pacientes están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, mientras que 159 se encuentran en estado crítico. Asimismo, el funcionario anunció que mañana arribará al país un avión con más respiradores y durante la próxima semana se producirán dos nuevos embarques con más aparatos. En la última jornada se realizaron 16.090 PCR, para un total de 442.093.

México “evitó desborde”

El presidente de México, Andrés López Obrador, afirmó ayer que el país logró “evitar un desborde” en su sistema de salud por la pandemia de coronavirus, pese a haber registrado un récord de 2.973 nuevos casos en un día y más de 2.000 por octava jornada consecutiva, con lo que ya suma casi 60.000 contagios y más de 6.500 muertes y se consolida como uno de los países más afectados de América. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud del gobierno mexicano, Hugo López- Gatell, dijo anoche a periodistas que el país registró otros 420 decesos en las 24 horas previas, con lo que el total aumentó hasta 6.510. Se trató de la segunda jornada seguida con más de 400 muertos por el virus en México, luego de que las autoridades anunciaran el miércoles un récord diario de 424.

Los 2.973 casos nuevos confirmados en el mismo periodo -por octavo día seguido más de 2.000- llevaron el acumulado a 59.567 contagios desde el inicio del brote local, agregó López-Gatell, informó la agencia de noticias EFE. Pese a estas cifras alarmantes, el mandatario mexicano aseguró hoy que la evolución de la pandemia va “de acuerdo a lo que se proyectó” y el país logró evitar un colapso sanitario. “Se está atendiendo la pandemia. Lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento de la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desborde. Eso lo podemos descartar”, dijo López Obrador en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional.