Algunas panaderías presentan un leve repunte de ventas

Empresarios dijeron que no está prevista una suba en el precio del pan, porque la prioridad pasa por mantener las ventas.

La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus sacudió la actividad comercial en toda la provincia y en el caso de las panaderías, aún exceptuadas entre los rubros que pueden abrir sus puertas, atraviesan una compleja situación. Propietarios consultados por este diario opinaron en forma diversa sobre los efectos que está teniendo esta emergencia. Un leve repunte de ventas y caída desde un 20 hasta 70 por ciento, fueron algunas de las posturas. Coincidieron en que los clientes -en los días fríos- consumen en mayor medida, aunque también están quienes continúan adquiriendo el pan aproximadamente en la misma cantidad.

En este contexto, el sector empresarial cree que este mínimo alivio en los locales se debe gracias a las medidas de flexibilización que dispuso el Gobierno de la Provincia con la apertura de los restaurantes y sandwicherías. Sin embargo, sostienen que -algunos- no logran recaudar ni el 50 por ciento de las ventas habituales que tenían antes de que se desatara esta circunstancia sanitaria. A ello se suma que los insumos básicos para la elaboración del producto como el azúcar, la levadura y la harina sufrieron un incremento de entre un 5 y 10%. Mientras que en el caso del huevo la suba alcanzó hasta el 50 por ciento. De esta manera indicaron que no está estipulada una nueva remarcación en el precio del pan, debido a que la prioridad hoy pasa por mantener las ventas.

El empresario Julián Oller le dijo a nuestro diario que además de la remarcación en los insumos para la elaboración, también sufrió una suba el costo de los fletes para transportar los panificados a los locales de venta. Asimismo, apuntó que hoy se hace difícil hablar de una suba en los precios, debido a que las ventas no son del todo favorables. La proliferación de panaderías clandestinas es otro tema en el que se mostró preocupado, debido a que, según señaló, no se está llevando adelante control de esta actividad que afecta enormemente a quienes se encuentran trabajando al pie de la ley. "Tienen la facilidad de circular en vehículos que no están habilitados y a su cargo empleados en negro, por ello ofrecen los productos a un precio bajo", dijo.

Tras un relevamiento realizado en panaderías de barrios y zona céntrica, vendedores y propietarios -en su mayoría- señalaron que en las últimas semanas empezaron a tener mejores ventas. También dijeron que por las medidas sanitarias debieron reducir los horarios de atención al público, de 8 a 19. Mientras que para otros la situación se les torna más difícil, porque les cuenta afrontar el pago de alquiler y de servicios.

En una panadería ubicada en calle Zegada mencionaron que está mejorando la venta gracias a la mayor circulación de personas en la vía pública. Indicaron que en el caso de la modalidad de atención, cumplen con todas las medidas sanitarias. "La panadería está abierta de 7.15 a 21.15 y los empleados rotamos de turno durante mañana y tarde", dijo una vendedora.

Mientras tanto, en un local ubicado en la avenida Almirante Brown, las ventas de los panificados bajaron hasta un 40 por ciento y hay días en que se presenta mucha demanda. Los vendedores de esa panificadora resaltaron que aún mantienen el pan con el precio dispuesto a inicio del año.

En el barrio Alberdi, la vendedora Raquel Rojas señaló que las ventas cayeron hasta un 20 %. Indicó que incorporaron variedad de masitas dulces, teniendo en cuenta que cuando llegan los días fríos, aumenta su consumo.

Por su lado, Miguel Montoya, propietario de una panadería del barrio San Pedrito, coincidió en que la venta bajó hasta un 20 por ciento.

Dijo que al tratarse de un emprendimiento familiar, no implica el pago de alquiler.