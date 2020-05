Alumnos crean materiales audiovisuales para concientizar

Desde que se inició la pandemia en el Bachillerato Nº2 del barrio San Pedrito confeccionaron un proyecto denominado "Aplicando conocimientos en las redes sociales" a través de un trabajo interdisciplinario entre las materias Tecnología, Teatro, Música, Lengua y Ética.

Cabe mencionar que los docentes del establecimiento llevan el material al domicilio de los chicos que no tienen acceso a internet.

El mismo consta de actividades que los alumnos están acostumbrados a hacer, pero en este caso se abocan a problemáticas sociales como ser el bullying, el ciberbullying y el buen manejo de las redes sociales.

Las propuestas son abordadas por chicos de primer y segundo año. "Ellos tienen producciones autónomas y no repetitivas mediante fotos y videos que ellos mismos confeccionan mediante un abordaje crítico. Nos presentan videos, audios e imágenes con audios que nosotros acompañamos de forma permanente", mencionó Gustavo Valerio, profesor de Tecnología, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Por ejemplo hay una nena que me mandó un video muy hermoso, ella tiene una discapacidad y realizó una producción sobre bullying. Es impresionante como ella explica los daños que producen el maltrato y el acoso escolar, se me llenaron los ojos de lágrimas cuando lo vi. Eso nos hace pensar mucho, nos hace reflexionar y nos hace muy bien", añadió.

En ese sentido expresó que "la manera de abordar esto es a través del aprendizaje basado en proyectos que consiste en abordar un tema relacionado a una problemática desde diferentes visiones y áreas. Hasta ahora tuvimos una respuesta muy favorable de parte de los chicos, hay muchos que están participando activamente con un seguimiento estricto por parte de los profes, porque nosotros al trabajar de manera colaborativa con proyectos nos dividimos el trabajo".

"Entonces algunos se encargan de controlar las actividades y otros de averiguar qué pasa con los chicos que no están participando. Algunos no pueden participar, nos encontramos con diferentes problemas no solo educativos sino económicos que no quedan ajenos a la escuela. Por ejemplo, encontramos chicos del turno tarde que no cuentan con la infraestructura, es decir con computadoras, celulares, internet o señal no tienen y no se pueden conectar", manifestó.

Muy gratificante

Asimismo, sostuvo que "las soluciones a esto que dan desde dirección es, nosotros mandamos al colegio el material y en el colegio se encargan de imprimirlo y llevarles a las familias que no pueden acceder al uso de estas herramientas. Es un trabajo en equipo y exigente, al que no estamos acostumbrados pero es muy gratificante porque las devoluciones que tenemos de los chicos nos llenan el alma y nos llegan al corazón".

“Son los actores de sus producciones”

Por su parte, Graciela Hamame, profesora de Teatro y otra de las docentes que está al frente del proyecto “Aplicando conocimientos en las redes sociales“ que impulsa el Bachillerato Nº2 del barrio San Pedrito, señaló que “la verdad que cuando leí el proyecto me pareció muy interesante la temática del mismo. Aunque a la hora de planificar las actividades costó mucho porque el teatro se trabaja con el cuerpo, nuestro instrumento de trabajo es el cuerpo, se trabaja con las sensaciones, sentimientos, emociones, miradas del otro, ponerse en el lugar del otro, etc.”

“Entonces rearmé las actividades y mediante materiales audiovisuales yo puedo percibir lo que ellos transmiten como ser las sensaciones, los estados de ánimo, etc. Ellos son los actores de sus propias producciones y están bien incentivados. Hay que apoyar a los alumnos y más en este tiempo que está todo difícil”, remarcó. Por último, agregó que “a algunos les cuesta soltarse porque justamente están en una edad donde ven y sufren bullying, de que el otro se ríe y demás. Pero los guiamos, les damos confianza para que se animen a soltarse y opinen sobre esto. Realmente nos sorprendieron, se expresan y muestran lo que les pasa a ellos o a sus compañeros. Es importante que ellos puedan expresarse y opinen porque estamos en un tiempo en el que todo el mundo calla a los más chicos por eso ellos se ven fascinados cuando los escuchan y se sienten cómodos al contar lo que les pasa. Además, se sienten contenidos por los docentes, esa es la idea”.