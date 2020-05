Convocan a propietarios de mausoleos a hacer limpieza

Desde la declaración del aislamiento social preventivo, por disposición del Comité Operativo de Emergencia, los cementerios de la provincia cerraron sus puertas al público, permitiendo únicamente las inhumaciones y la realización de tramites administrativos. Ante la creciente cantidad de casos de dengue, que ya superó los 3.900 en la provincia, en los cementerios continúan realizando operativos de limpieza y ahora solicitan a los propietarios de mausoleos presentarse en las necrópolis a fin de realizan limpieza, fundamentalmente para eliminar el agua de floreros.

Así lo señaló el director de Cementerios municipal, Cristian Alancay, quien confirmó que por el momento las necrópolis permanecen cerradas al público, aunque se estima que próximamente el COE autorizará su apertura. "Por el momento únicamente están permitidas las inhumaciones con un máximo de hasta diez personas, y los tramites administrativos en la oficina que esta atendiendo únicamente en el cementerio El Salvador, días hábiles de 8 a 13 y sábados, domingos y feriados de 9 a 13", dijo Alancay.

Aseguró que si bien el Comité Operativo de Emergencia había autorizado la apertura de los cementerios, la medida se postergó una semana hasta tanto se adecuen los espacios para su correcto funcionamiento.

Ante esta situación los cementerios municipales, que constantemente realizan operativos de limpieza dentro del predio a fin de eliminar recipientes con agua que favorezcan la propagación del mosquito del dengue, solicitaron a los propietarios de mausoleos "que se acerquen al cementerio y se les va a permitir que ingresen para sacar los floreros y flores que tengan adentro. Es importante para contribuir a la prevención del dengue".

Por otra parte, el director de Cementerios del Municipio capitalino, afirmó que se presentó un protocolo al COE a fin de conseguir autorización para reactivar los puestos de flores. "Las personas que compren flores van a pretender ingresar al cementerio y eso no se puede por ahora. Es importante que en caso de habilitarse la venta de flores los vendedores le comuniquen a los vecinos que pueden comprar pero solo para llevar, tal vez para adornar un altar que tengan en su casa o para ornamentación pero no para el cementerio, por lo menos hasta que las necrópolis puedan abrir", remarcó Alancay.

Finalmente advirtió que todos los cementerios de capital siguen cerrados al publico y posiblemente esta semana se puedan habilitar.

Avanza la instalación del crematorio

Tras varios intentos de instalar un crematorio en la provincia, finalmente parece ser que Jujuy contará con el servicio. Y es que a comienzos de este mes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy abrió la convocatoria a licitación para la instalación de un centro de servicio fúnebre de cremación en el cementerio El Salvador Hace tres semanas se realizó la apertura de sobres y estiman que en un plazo de 60 días pueda comenzar a operar.

Al respecto, el director de Cementerios dijo que sólo hubo dos oferentes que se presentaron a la licitación. “Estimamos que para julio ya estaría habilitado”, dijo y reconoció que este es un paso importante para la provincia, ya que hasta el momento Jujuy no cuenta con el servicio. “Hay mucha demanda y la gente tiene que ir a Salta porque acá no hay ese servicio; además los dos cementerios municipales están colapsados; si bien la mayoría de la gente tiene su parcela, mausoleo o nichera, hay algunas familias de escasos recursos que no tienen donde inhumar y tratamos de buscarle un lugar”, dijo Cristian Alancay, dejando entrever que el crematoria seria una buena alternativa al problema de espacio que padecen hoy las necrópolis del municipio.