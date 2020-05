Descargo del arquero de Belgrano

El arquero suplente de Belgrano de Córdoba, Carlos Franco, aseguró que fue detenido hace poco más de una semana “por romper el protocolo de aislamiento preventivo”, a la vez que dijo que tiene “los comprobantes” de que fue a comprar un medicamento para su hijo y negó tener droga en el vehículo. “Quiero aclarar los malos entendidos. Estoy un poco triste por todo, porque además tengo una familia detrás”, manifestó el jugador del equipo cordobés.

“La detención que tuve fue por romper el protocolo de aislamiento preventivo, de lo cual tengo los comprobantes de que fui a comprar un medicamento para mi hijo”. Asimismo, añadió que “del resto, yo no sé nada porque fue cuando yo ya no estaba dentro del auto. La Policía decidió pedirme toda la documentación necesaria para proceder a la detención. Yo les expliqué que no tenía el permiso para circular, pero tenía los comprobantes de las compras que hice. Todo el resto no puedo justificarlo porque no es real”.

En diálogo con TyC Sports y al ser consultado acerca de la droga que se halló en el vehículo, Franco señaló: “Todo fue confuso porque, cuando a mí me acusan de eso, yo estaba abajo del auto y no estaba observando lo que la policía estaba haciendo”. “Cuando proceden a esto, paso a mostrar todos los documentos del auto y me puse a disposición de la Justicia para realizar los procedimientos necesarios, de los cuales di todo negativo. Por eso estaba tranquilo de que cualquier cosa que encuentren fuera de lo normal en mi auto, no era mío”, aseveró. Luego contó que “la realidad es que salí de mi casa un poco desesperado porque a las 3 mi hijo estaba enfermo, entonces lo primero que hice fue ir en busca de una farmacia. No me di cuenta y me metí en una calle en contramano porque no lo sabía, entonces el policía pensó que estaba borracho. Bajé del auto y accedí a que me hagan todo el protocolo porque sabía que estaba haciendo bien las cosas”, declaró el portero cordobés.

Zelarrayán

Lucas Zelarrayán, del Columbus Crew de la liga estadounidense de fútbol, le agradeció ayer a la dirigencia por la manera en que siempre se preocupó por él y su familia durante la pandemia de coronavirus. “Sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos”, sostuvo el exBelgrano.