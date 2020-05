El Gobierno amplió hasta el 7 de junio la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el próximo 7 de junio en todo el país, con un aislamiento más profundo en el Amba, donde se reforzarán los controles de circulación y el trabajo estatal en los barrios vulnerables.

En la Quinta de Olivos, el jefe de Estado confirmó las nuevas dos semanas de cuarentena y advirtió que "los casos van a subir porque está detectado dónde está el virus", que por estas horas se concentra en las villas.

"Vamos a aumentar la cantidad de test", anticipó el Presidente, y explicó: "Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Lo tenemos claro y, por eso, nos es más fácil encontrarlo, entonces los testeos son muchos y los estamos haciendo donde está el virus".

Acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández llamó a no "perder la calma", y afirmó que se concentrarán "todos los esfuerzos" en los barrios más pobres para evitar que se descontrole la curva de contagios.

Las tres administraciones anunciaron que los permisos de circulación deberán sacarse de nuevo y que el transporte interjurisdiccional será exclusivo para los trabajadores de actividades esenciales.

"Eso significa volver un poco atrás", admitió Fernández, luego de que los casos de la enfermedad crecieran en los últimos días centrados en el Amba.

El Presidente, en tanto, respondió a quienes critican la cuarentena y enfatizó: "Va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y los argentinos no se mueran".

"Qué importa cuánto dura la cuarentena si en un mes multiplicamos los casos", fustigó Fernández, al tiempo que señaló que tanto él como "los 24 gobernadores" quieren "que la economía vuelva a funcionar" pero buscan "preservar a los argentinos, antes que nada".

En este sentido, puso de relieve la ayuda económica para las empresas y señaló: "Estoy muy contento de ser uno de los países que más preservó el empleo en el mundo en medio de la pandemia". Sobre las nuevas medidas enfocadas en el Amba, dijo que los permisos de circulación otorgados hasta el momento "van a caducar" y que en lo que hace al movimiento entre la Ciudad y Buenos Aires volverán "al punto de origen". "Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de buenos aires se incrementó el 100%. El virus está circulando, les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Trabajamos junto con Axel para acotar el ingreso de gente a la ciudad de Buenos Aires", señaló Fernández.

En tanto, al hablar del caso de las villas, resaltó que "el virus entró en los barrios populares donde la densidad demográfica es más alta" principalmente en el área metropolitana. "Hemos visto que el virus entró en los barrios populares, donde la densidad demográfica es más alta. Eso se observó básicamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la que más está padeciendo en este momento y es absolutamente lógico; pasó en el Chaco, en Córdoba y pasa también de un modo más distribuido en el Gran Buenos Aires", indicó.

“Dejen de sembrar angustia”

El presidente Alberto Fernández pidió anoche a ciertos comunicadores sociales que “dejen de sembrar angustia” y dijo que “angustiante es que no te cuiden” o “que el Estado diga ‘acá no pasa nada’”. “Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente”, expresó el mandatario en rueda de prensa en Olivos, en la que anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio inclusive. Fernández fue enfático al señalar que “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar porque es una cuestión de salud”, expresó. Dijo que hoy que “hemos logrado resultados interesantes” con el aislamiento social y obligatorio pero que “el lugar de mayor conflicto es ciudad y conurbano bonaerense”.

“Se ha recuperado la actividad económica por encima del 80 por ciento en gran parte del país”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la residencia de Olivos. También expresó que la Argentina “es uno de los países que más preservó el empleo” en medio de la pandemia. “Somos peronistas, lo que más nos interesa es que se produzca pero más nos interesa la salud de la gente. Un poco de paciencia, vamos a tratar de llegar con más ayuda”, dijo en conferencia de prensa en Olivos, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quienes dieron detalles de sus respectivos distritos.