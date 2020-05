Recicla maderas de pallets para crear nuevos objetos

Creaciones ANC es un emprendimiento que como muchos surgió en momentos difíciles donde la creatividad y el esfuerzo ofrecen la salida. Se trata de una carpintería de estilo rústico que recicla maderas de pallets para convertirlas en lo que cada cliente imagine, desde muebles, recubrimiento de paredes, juguetes, entre otras soluciones.

Emanuel Gustavo Alcocer se define como carpintero rústico y nos confía que el emprendimiento que nació casi sin planear y hoy lleva en su nombre las iniciales de sus tres hijos, Arianna, Naomi y Cristopher, le brinda una salida laboral y la gratificación de ser reconocido en su ciudad.

Emanuel comentó que el emprendimiento nació al momento de quedarse desempleado, donde le dio libertad al ingenio y la creación sin pensar que estaba gestando un modo de vida. "Lo primero que hice fueron muebles para mí, como para ocupar el tiempo ya que estaba desempleado. Me regalaron los primeros pallets y construí mesas para mi casa y cuando los conocidos los miraban me sugerían hacerlos para vender. Así fue que empecé a hacer muebles, de forma autodidacta, no hice un curso para hacer este tipo de tarea, tampoco soy carpintero. Sé de carpintería y metalúrgica, pero mi estilo es carpintería rústica porque creo que es un estilo que le gusta mucho a los clientes".

Las recomendaciones de clientes satisfechos fueron claves para que en los últimos cuatro años Emanuel pudiera convertir su pequeño taller en un medio de vida para él y su familia. Orgulloso, el joven palpaleño considera que sus trabajos hablan de él, y nos cuenta que pone todo su empeño en los detalles porque más allá del dinero que obtiene al venderlos, busca el reconocimiento de los clientes. "No hay nada más lindo que ver que a un cliente le gusta su pedido y que es lo que esperaba, eso lo disfruto mucho. Con los años creo que somos un referente en nuestra localidad en hacer carpintería a medida y a pedido, no le decimos que no a nada. Hay algunos pedidos que llevan mucho trabajo y nuevos desafíos pero ponemos todo lo mejor de nosotros".

En cuanto a la durabilidad y los precios de los productos, indica que "nuestros productos tienen garantía, son durables. No es lo mismo un producto de MDF o aglomerado que uno de madera. Nosotros trabajamos reciclando pallets que en un principio se conseguían gratis pero hoy también se compran. Creo que nuestros precios son accesibles considerando que son productos únicos, hechos a medida y gusto del cliente y duran mucho tiempo".

Respecto a las personas que le brindan ayuda, Emanuel comentó que se trata de una organización familiar, ya que los primeros en ayudarlo fue su primo y su esposa, luego se sumó algún amigo que participa de algunos proyectos.

"Mi idea fue siempre trabajar en todo lo que el cliente imagina, entonces hay veces que necesito que me ayuden un poco más para poder cumplir con los tiempos de entregas y sobre todo colmar las expectativas de la gente, pero aún somos un proyecto familiar y de amigos", definió.

En cuanto a los planes a futuro, dijo que la idea es acondicionar el taller, ya que lo primero que necesita es realizar un techo porque en la actualidad trabaja en el patio al aire libre, luego invertir en equipamiento manual porque no le interesa industrializar la carpintería sino mantener el estilo rústico y mejorar la administración de la finanzas.

Finalmente, el palpaleño agradeció a todos los clientes que le permitieron desplegar toda la creatividad en la construcción de los diferentes objetos. "Me encanta que dejen soñar y crear libremente, es lo más lindo", acotó.