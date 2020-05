Córdoba: salvó a su hermano que se atragantaba gracias a un tutorial

Samuel Zárate tiene nueve años, vive en Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba y fue reconocido por el cuerpo de bomberos de esa ciudad por salvar la vida de su hermano de un año que se había atragantado con un juguete.

El pequeño estaba en la casa de su abuela jugando cuando el menor se ahogó con un juguete pequeño, Samuel le practicó las maniobras que aprendió a través de un video de YouTube y afortunadamente el pequeño pudo recobrar la respiración y no sufrir lesiones de ningún tipo.

“Se atoró con un juguetito chiquito de los que vienen en los huevitos y se ahogó. Ellos estaban al cuidado de la abuela porque yo tengo que salir a trabajar. Gracias a Dios no pasó a mayores. Samuel me dijo que tenía miedo de haber lastimado al hermano, pero no quedó lesionado”, contó a Cadena 3 Ayelén su mamá.

Si bien el menor confesó que en el momento se asustó, su reacción fue rapidísima. “Me asusté y entonces lo puse patitas para abajo con las rodillas lo apreté y gracias a Dios está bien”, relató el pequeño.

La mamá destacó la valentía de Samuel que primero atinó a salvar a su hermano, antes que avisar a la abuela que se encontraba cocinando.

Los bomberos de Corral de Bustos, al enterarse de la noticia, decidieron homenajearlo y fueron hasta su casa con el autobomba para llevarle un regalo.

“Me sentí asustado porque en primer lugar no sabía a qué venían, tenemos una estufa y pensé que se había prendido fuego, pero no. Me dijeron: '¿vos sos Samuel?', y dije que 'sí'. Me saludaron y me emocioné mucho”, agregó el niño.

Mauricio Santini, jefe de bomberos, dijo que la idea surgió desde el cuerpo activo y que la actitud de Samuel fue “muy loable” en medio de tantas noticias negativas.

“Estuvimos charlando y no es fácil estar en esta situación. Lo que hizo él no es algo que se escucha todos los días y es increíble la lucidez que tuvo”, valoró.

“A uno le pasa con un RCP en la vía pública. La gente tiene muchas dudas y él en ningún momento dudó y al ser un niño tan chico, llegó a ese escenario, aplicó la maniobra y el resultado fue positivo”, indicó.

Sobre el video que vio Samuel, Santini dijo que hay muchos en internet de España y de Argentina, pero también señaló que en la Escuela de Corral de Bustos en los jardines hacen una práctica anual, con una situación de simulacro y demás.

“Samuel era compañero de mi hija del jardín y tuvieron una charla sobre esta práctica que es algo que deberían tener todos”, apuntó.