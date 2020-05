A partir de la enfermedad de su hija creó grupo de contención

Hace nueve meses le diagnosticaron a su hija alergia a la proteína de la leche de vaca y desde ese momento, Micaela Sánchez, mamá de la pequeña, y todo su grupo familiar cambiaron hábitos para adaptarse a otro ritmo de vida y también crearon un grupo llamado "Aplv Jujuy" que contiene a familias que están en la misma situación o sean intolerantes a otros alimentos.

Para comunicarse pueden escribirles a través del Facebook que se llama "Aplv.Jujuy" y mediante el número 3884090017.

Previo al diagnóstico de la enfermedad, ella y su esposo no sabían nada sobre la misma, así que al saber que la bebé la poseía fue una gran sorpresa y un cambio rotundo. Sánchez contó además que previo a ese diagnóstico, Sofía, la pequeña, tenía diversos síntomas como ser diarrea y muchos cólicos, y en un principio, los médicos le decían que era normal.

Luego tuvo mucha fiebre y pensaron que era una bacteria o infección urinaria pero nadie le decía lo que realmente tenía. Al no encontrar respuestas en Jujuy, se dirigieron a Salta a ver a un especialista que la mandó a hacer más análisis y a las 24 horas le dieron los resultados diciéndoles que urgente busquen un gastroenterólogo infantil que tras mostrarle los estudios al fin le dio el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca.

Desde ese momento se abrió un mundo totalmente distinto para toda la familia porque también su marido siguió en la dieta, y dejó los lácteos para evitar la contaminación cruzada. "Yo quería seguir dando de mamar y para eso debía hacer una dieta estricta y no consumir lácteos ni derivados. Empecé a darme cuenta que no solo los alimentos, sino también los insumos de limpieza tienen leche o derivados, entonces la situación se puso difícil", mencionó Sánchez, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Me preguntaba que podía comer y empecé a conocer gente que pasaba lo mismo que me ayudaron a poder sobrellevar el momento. Investigué lo que podía comer y lo que no, también a saber calmarle el dolor por los cólicos de mi hija que eran frecuentes y más al principio porque llevó un tiempo estabilizarla. La alzaba de una manera especial para que no sienta tanto dolor y pueda dormir", añadió.

Su familia y otras mamás fueron un pilar fundamental en esos cambios que más estaban ligados a la alimentación porque descubrió que la gran mayoría de los alimentos que habitualmente consumimos están compuestos por leche y sus derivados.

En ese andar aprendieron a adaptarse a todo lo que conlleva la enfermedad y se toparon con productos que no etiquetan bien lo que contienen y a los días eso se manifestaba en la pequeña que tenía dolores.

A través de las redes sociales se encontró con otras mamás que estaban en la misma situación, "empecé a notar muchas deficiencias en el sistema de salud de Jujuy, me pasó de llevarla a vacunar y que las enfermeras me exijan tomar la leche porque yo necesitaba calcio pero cuando le expliqué que ella tenía esta alergia muchas veces pensaron que yo inventaba eso para hacer una dieta y estar flaca. Entonces ante todo eso, en diciembre empecé a pensar en formar una asociación o fundación que esté ligada a esto", sostuvo.

Buscan incorporar a profesionales para ayudar a estas personas que en un principio están desorientadas.

El sueño de Micaela Sánchez es que la ong “Aplv Jujuy” crezca y se forme un espacio en donde haya profesionales que atiendan y contengan a todas las personas que tengan alergias alimenticias. No solamente a la proteína de la leche de vaca que es lo que ellos padecen con la pequeña Sofía, sino también para celíacos y otras patologías relacionadas.

Asimismo señaló que “quisiera que haya un nutricionista, a mí me costó un montón encontrar a alguien que nos ayude en este aspecto, se precisan también psicólogos porque es muy difícil la vida social después del diagnóstico. Por ejemplo cuesta ir a reuniones con amigos y cumpleaños porque tengo que llevar la comida o estar preguntando qué es lo que contiene cada alimento pero la gente no está siempre acostumbrada a esas preguntas y se molestan algunos”.

Es todo un proceso, “algo desconocido afrontar esto. Por todo eso me pasó que me frustré y dejé de ir a cumpleaños o reuniones, pero al tiempo me fui adaptando, te vas acostumbrando y acomodando. Sobretodo vas aprendiendo a cocinarte comidas rápidas como unas galletitas que hago en siete minutos para poder ir a tomar mates con amigas”, dijo.

Pretende incorporar al grupo nutricionistas, psicólogos, pediatras y gastroenterólogos, “y que tenga talleres de cocina, donde yo le pueda enseñar a las mamás a consumir cosas rápidas, sencillas y que no valgan una fortuna. Porque esa es otra cosa, los precios son muy caros, eso también nos duele mucho porque veía que una leche de almendra por litro salía como 400 pesos. Entonces aprendí a hacer comidas para que ella tenga una dieta variada, come de todo. Lo que más necesitamos en este momento es a un gastroenterólogo infantil que quiera sumarse”, expresó.

Por último explicó que en este último tiempo conoció a una nutricionista jujeña, Sofía Galli, que vive en Córdoba que le dio la atención que realmente necesitaba y esta profesional se encuentra ayudando a otras personas que escriben en la página.