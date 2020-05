Escuelas artísticas presentaron protocolo para poder reabrir

Entre los rubros que buscar reanudar sus actividades se encuentran las escuelas artísticas y centros culturales, para lo cual ya se reunieron con integrantes del Comité Operativo de Emergencia y presentaron un protocolo de seguridad. Todavía aguardan su aprobación para que cada institución comience a trabajar en la adecuación de los espacios.

El secretario de Cultura de la provincia, Luis Medina Zar, aseguró que están trabajando con distintas instituciones a fin de reanudar las actividades, con las medidas de prevención correspondientes. "Hemos priorizado el diálogo con todos los colectivos artísticos y hemos mantenido una reunión con el doctor Pablo Jure a quienes hemos presentado un protocolo para reabrir las escuelas artísticas, la comisión de teatro y los centros culturales, estos últimos exclusivamente orientados al dictado de talleres", advirtió.

Dentro de estos rubros se incluyen distintas ramas del arte como escuelas y talleres de danza, el canto, instrumentos musicales, pintura, teatro, entre otros. "Abarca a distintos sectores tanto del ámbito público como privado. De hecho, de la reunión que mantuvimos con el COE también participó la Secretaria de Cultura de la Municipalidad porque también hay centros culturales en los que se dictan talleres", aseguró.

Explicó que una vez aprobado el protocolo general, se avanzará con protocolos particulares de cada escuela, adaptados a cada espacio. "Estos protocolos se están analizando y una vez que consigamos la aprobación, cada institución avanzará con el suyo", explicó con buenas expectativas.

Cabe mencionar que el protocolo contempla medidas preventivas como uso de alcohol, barbijos, zonas de circulación delimitadas y cantidad restringida de personas, entre otras cosas.

Por ahora no abrirán teatros

Respecto a la actividad dentro de los teatros y en salas de espacios culturales, Medina Zar aseguró que por el momento no reanudarán su actividad. "Todavía no tenemos un protocolo y no sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos que va a ser una de las últimas actividades que se van a abrir, de modo que estamos dándole prioridad a otras áreas más urgentes", concluyó.