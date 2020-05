Biglia y Zabaleta piensan retornar

El mediocampista Lucas Biglia, mundialista con el seleccionado argentino en Brasil 2014 y Rusia 2018, aseguró ayer que no descarta la opción de volver al fútbol argentino en caso de no seguir en Milan de Italia, después del próximo 30 de junio.

El ex Argentinos Juniors e Independiente admitió que dentro de la evaluación de su "futuro" está la "posibilidad de volver al fútbol argentino", aunque también reconoció que le gustaría hacer el curso de entrenador en Europa.

El volante, de 34 años, termina su contrato con Milan, club al que llegó en 2017 a cambio de 17 millones de euros, el próximo 30 de junio, pero mientras tanto se entrena junto al plantel conducido por Stefano Pioli que se prepara para la reanudación de la temporada de la Serie A.

En el "rossonero", Biglia comparte equipo con el sueco Zlatan Ibrahimovic, a quien considera "el segundo mejor futbolista" con el que jugó por detrás de Lionel Messi.

"El segundo mejor futbolista con el que jugué es Zlatan Ibrahimovic. De la Selección después de Messi son el (Sergio) ‘Kun’ Agüero, (Gonzalo) Higuaín y (Ángel) Di María", manifestó Biglia en declaraciones a la radio FM 94.7.

En otro tramo, el mediocampista, que también pasó por Anderlecht belga y Lazio, reveló una escena que le gustaría ver de un futuro documental del astro argentino.

"La escena que me gustaría ver de Messi en un futuro documental, es con la copa del mundo llorando en el piso. Al estilo (Michael) Jordan cuando gana el anillo después de la muerte de su padre", dijo Biglia haciendo referencia a la reconocida serie "El último baile" que tiene al exbasquetbolista de los Chicago Bulls como protagonista.

Y sobre su excompañero en el seleccionado agregó: "me duele verlo sufrir tanto y me hace preguntarme por qué tiene que sufrir de esa manera. Ojalá Dios quiera que lo podamos ver en el próximo Mundial", sintetizó el volante que surgió del "bicho" de La Paternal.

Zabaleta cierra un ciclo

Pablo Zabaleta llegó en 2008 al Manchester City, estuvo ahí por 10 temporadas y luego pasó al West Ham, donde se encuentra en la actualidad a la espera de que se reanude la Premier League tras el parate por la pandemia.

El futbolista argentino habló en #Bonadeo, confirmó que este será su último equipo en Inglaterra aunque todavía no sabe dónde continuará su carrera.

"Ya son 12 años, es importante saber cerrar ciclos", afirmó Zabaleta y aseguró: "Disfruté muchísimo, es un país donde me adapté muy bien, jugué muchísimo años. Pero tengo 35, mis condiciones físicas para el ritmo de la Premier League cuesta y creo que es el momento de cerrar un ciclo en Inglaterra".

Sobre su futuro, en tanto, Zabaleta expresó: "No me quiero precipitar a tomar una decisión porque no tengo claro qué voy a hacer".

Por ese motivo aclaró que "quiero tener un panorama más claro de lo que va a hacer la reanudación de las ligas en otros países y después ver no solo lo deportivo porque van a haber restricciones para viajar. Habrá que estar seguro, quiero espera un poco a julio o agosto", finalizó el exSan Lorenzo de Almagro.