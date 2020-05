El fútbol argentino ayer registró su primer caso

La arquera de Excursionistas, Stephanie Rea, se convirtió en la primera jugadora del fútbol argentino en dar positivo por coronavirus, según confirmó ayer la institución mediante las redes sociales.

La guardameta en cuestión pertenece al mismo club en el que se desempeña la jujeña Anahí Martiarena.

"En las ultimas horas, nuestra arquera Stephanie Rea dio positivo para el virus Covid-19. La misma se encuentra bajo tratamiento medico, siendo monitoreada por los especialistas", publicó la cuenta oficial del club en la red social Twitter. A lo que añadió: "Le hacemos llegar nuestro apoyo, deseándole una pronta mejoría. Fuerza Stefa".

De esta manera, la entidad dio a conocer que la jugadora de 23 años, que vive en el barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, se transformó en el primer caso en el fútbol argentino, en medio de la suspensión de las actividades deportivas por al pandemia.

Antes de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinara la finalización de la competencia, Excursionistas se encontraba en el puesto 13 de la Primera División del torneo femenino, por lo que iba a disputar la Zona Permanencia en la segunda etapa del certamen.

Hasta el momento no se registran casos positivos por Covid- 19 en la rama masculina de fútbol y Rea es la primera en la femenina.

Sin embargo, sí se confirmaron en otras disciplinas, como el ciclista Maximiliano Richeze, los futbolistas argentinos que juegan en el exterior, Germán Pezzella, Ezequiel Garay y Paulo Dybala, y el basquetbolista Facundo Corvalán.

La cantidad de fallecidos por coronavirus en la Argentina se elevó ayer a más de 440, al tiempo que el total de contagiados por esta enfermedad es de alrededor de 11.353, según fuentes oficiales dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

El Club Atlético Excursionistas es un club de fútbol, social y deportivo argentino, fundado el 1 de febrero de 1910, que militó en la Primera División del fútbol argentino en la época amateur. Tiene su sede en el bajo Belgrano perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires.

Su estadio no lleva nombre oficial y tiene una capacidad de alrededor de 7.200 personas, allí por lo general juega la Primera masculina.

Las disculpas de los argentinos



EN ACCIÓN - ANTES DE LA CUARENTENA, LUCAS OCAMPOS DEFENDIENDO LA CAMISETA SE SEVILLA EN UN DUELO ANTE REAL MADRID.

Los tres jugadores argentinos del Sevilla se disculparon ayer por violar la cuarentena a raíz de una velada que compartieron el sábado Éver Banega, Lucas Ocampos, Franco Vázquez y el holandés Luuk de Jong.

Los arrepentimientos de la infracción se difundieron en las cuentas de los respectivos jugadores en la red social Instagram y el club andaluz las publicó en Twitter.

El primero en reprocharse su actitud fue el mediocampista Banega: “Quiero pedir disculpas por lo acontecido en el día el sábado Fue una reunión familiar y de compañeros, pero inconscientemente no estuvimos acertados”.

“Por ello quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general. No se volverá a repetir. Sólo queremos volver a jugar cuanto antes”, cerró su mensaje el rosarino.

Por su parte Ocampos se explayó en el mismo tono que su compatriota: “Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado, perjudicando la imagen del club”.

“Por ello, sólo nos queda pedir perdón al club, a los compañeros y cuerpo técnico y a la sociedad en general. Les garantizamos que hemos aprendido y que no volverán a repetirse acciones como ésta”, finalizó el quilmeño.

Por último el “Mudo” Vázquez también se manifestó compungido por lo acontecido: “Respecto de lo acontecido en el día de ayer, reconocer que ha sido un error y como tal lo primero pedir disculpas”.

“Hemos fallado a todos: compañeros, técnicos, club y a La Liga, pero hemos aprendido. No se volverá a repetir. Que vuelva ya el fútbol”, expresó el volante cordobés.

La reunión de la que fueron parte los futbolistas y que se difundió a través de una fotografía que publicó la esposa de Banega, infringió la fase 1 de la cuarentena que se realiza en Andalucía. Recién hoy con el inicio de la segunda etapa del aislamiento, estarán permitidos los encuentros de más de 10 personas.

Zidane denunciado

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue denunciado por vecinos de su residencia por haber eludido la fase 0 de la cuarentena dispuesta por el gobierno español en el marco de la pandemia de coronavirus, reveló ayer el diario Sport.

Zidane se trasladó hasta su segunda residencia, que adquirió hace poco mas de un año en Madrid, “algo que estaba prohibido” por el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales.

Los vecinos dijeron haber visto a Zidane pero ninguno pudo registrar imágenes de su infracción.

De comprobarse, la sanción estipulada por el Ministerio del Interior es una multa de 1.500 euros.

El de Zidane no sería el único de caso dentro del Real Madrid, apunta el diario, ya que el talentoso jugador galés Gareth Bale decidió irse a jugar al golf, tras conocerse el positivo del jugador del básquetbol Trey Thompkins en la semana del 13 y 14 de marzo, cuando el gobierno había decretado el estado de alarma.