Luján ultima detalles para e regreso de las actividades

Luis Civardi, presidente del club, destacó que por ahora el trabajo será de los integrantes de la comisión al no contar con empleados.La idea es volver con fútbol vóley, básquet tanto en varones como mujeres. Se compró un aparato para tomar la temperatura.

Club Deportivo Luján ultima detalles para presentar ante el COE el protocolo de seguridad y así poder abrir nuevamente las puertas de la institución. "Nos quedan algunos requisitos y esta semana lo presentaremos", anunció Luis Civardi.

El presidente de la entidad "granate" destacó que "la idea es volver en todos los deportes, fútbol masculino, femenino, de llegar habilitarse la cancha de básquet vamos a sumar básquet y vóley también, entonces sumamos un deporte más y así poder darle mayor vida al club siempre respetando el protocolo del COE".

Civardi notó que "Gorriti está ocupando la cancha de básquet así que hablando con el grupo de la comisión y el de salud vamos a pedir ampliar los lugares y poner la cancha de básquet, entonces tendremos como figura en los planos la cancha sintética y la cancha de fútbol nueve más el estadio".

La pandemia, como en todas las instituciones deportivas, dejó secuelas económicas importantes, Luján por ejemplo contaba con dos empleados que prestaban servicio y por ahora no podrán seguir "nosotros vamos a abrir las puertas del club y va a tener que trabajar la nueva comisión, no nos cierran los números para pagar empleados, es algo que le comunicamos hace un tiempo, no le vamos a poder pagar por ahora y que los de la comisión van a trabajar".

Paralelamente a la presentación del protocolo ante el COE "el miércoles que viene se reúnen los entrenadores de cada disciplina con el coordinador para diagramar como serán los entrenamientos", comentó el directivo "con el fin de tener todo armado para el retorno de las disciplinas".

Deportivo Luján invirtió para poder reabrir sus puertas "el martes vamos a poner la otra pileta para higienización, ya está armado como será el trabajo de la gente para recibir a los deportistas, compramos el aparto para tomar la temperatura, nos salió seis mil pesos, el 1 de junio lo vamos a tener y previo al ingreso a cada chico se le toma la temperatura", explicó agregando "el ingreso será por el lado de la pileta, abrimos la otra secretaria, la oficina donde normalmente se hace la revisión médica en temporada de verano, por ahí se atiende, allí se le toma la temperatura, se le pone alcohol en gel y se cumple con cada punto que marca el COE".

En la cuarentena los pocos socios que tenían "dejaron de aportar, en calle Humahuaca tenemos el salón de eventos, se cerró, no les estamos cobrando, el otro local recién poco a poco está trabajando, con eso nos damos vuelta, pero más que nada para poner en condiciones como pintar y eso te lleva dinero", subrayó.

Sucede que este tiempo "el club estuvo cerrado, nadie trabajo, nosotros con la comisión pintamos para mantener el club, corte de césped, pero de ingreso perdimos prácticamente todo, estamos debiendo la liga". Por eso Luis Civardi considera que "es importante comenzar a trabajar", culminó el titular de Luján.

Cada sector está marcado

Luján tiene todo listo para poder volver a la actividad. Por ello, Mario Tolaba, encargado del área de salud, manifestó que “en todas estas medidas respetamos lo que decide el COE y tenemos un predio muy amplio para poder entrenar”.

En cuanto a las acciones que realizarán en caso de encontrar a un deportista con altas temperaturas o síntomas correspondientes al virus, explicó que “el jugador deberá ser aislado en el sector que confeccionamos en la entrada del club, llamaremos a sus padres y después daremos conocimiento al COE”.

Asimismo, Tolaba apuntó: “Nos faltaría armar algo con el tema de la cancha de básquet porque después tenemos todo dado que en el protocolo que estamos armando en ningún momento se van a cruzar los deportistas ni en las entradas y salidas, trabajamos en la pileta para los lavados de mano y ya tenemos los termómetros para los jugadores que ingresen al club”.

La propuesta de reapertura de entrenamientos se basará en estrictos controles de higiene y limpieza en los diferentes espacios que posee el club, un interrogatorio constante, y distanciamiento social; respetando todas las normas preventivas propuestas por el COE. Las actividades se desarrollarán durante 45 minutos.

En este período de cuarentena, Luján estuvo realizando construcciones de nuevas piletas y marcados de caminos por donde deben transitar cada jugador a la hora del ingreso y salida del predio ubicado en calle Tumusla al 883. También se armó un área de aislamiento para el joven que presente algún tipo de síntomas tal cual explicó Mario Tolaba.