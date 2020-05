"Para preservar la salud mercantil sería interesante tener un horario corrido"

-Con esta apertura ampliada de la actividad comercial, ¿Cómo van las ventas en Jujuy? ¿Qué porcentaje de comercios está abriendo?

Creo que están abriendo en un 75% a 90%. Ahora, el tema de las ventas es toda una situación, porque como estamos negociando acuerdos de reducción salarial, todo el mundo esconde un poco esa información. Porque en función de eso ellos pretenden una quita de salario lo más beneficiosa para cada empresario. Entonces, la verdad que me parece medio complicado saber con exactitud, porque hemos tenido denuncias que mucha gente está vendiendo en negro para evitar la facturación y además porque están acogidos a las ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) del Gobierno, entonces para cuanto menos disimular esa situación, no facturan.

-Esto es un problema grande, es una grave denuncia...

Y está pasando lamentablemente. No quiero decir con esto, que todos lo estén haciendo, pero hay algunos que aprovechan esta situación. La verdad que es una situación desigual para todos, y se imaginan, que para nosotros los trabajadores es mucho más complejo aún porque el hilo siempre se corta por lo más delgado.

-¿Luego de la reapertura, hubo cierre de muchos comercios?

Ya hay un 85% a 95% de personas que están en actividad, y hay comercios que todavía no abrieron sus puertas y lo han anunciado por lo que vamos a tener casos de cierre de negocios. No son muchos a Dios gracias pero lamentablemente en algún momento vamos a tener que negociar la situación de estos trabajadores que van a quedar sin trabajo.

-¿Cuál es la situación actual de las casas de electrodomésticos?

Están trabajando con enormes dificultades. Casualmente tuve una audiencia en el Ministerio de Trabajo para definir la situación de los empleados de una de esas casas, y la verdad que tampoco se pudo solucionar, pasamos a un nuevo cuarto intermedio pero hay enormes dificultades con el pago de sueldos atrasados. Estamos hablando de los sueldos de marzo y abril, y una situación similar está sucediendo con otra empresa de electrodomésticos.

-Y cuánto afectan en el comercio los protocolos de distanciamiento, ¿han tenido quejas?

La verdad que esporádicas. En un principio había más denuncias pero con el correr del tiempo, todos nos fuimos adecuando y los empresarios también, lo que no quita que existan situaciones donde los trabajadores no estén recibiendo todos los elementos de protección y no se estén guardando las distancias como corresponde. De hecho hemos tenido denuncias en un supermercado. Me imagino que puede pasar también en otro lado, porque tuve reuniones con delegados donde me trasladaban esa inquietud que a veces la cantidad de gente en los locales es mayor a la que debiera estar. Hay situaciones que son difíciles de controlar, y nosotros con las enormes dificultades que estamos teniendo con el pago de sueldos, se nos complica controlar, denunciar; por la situación engorrosa del diálogo cuando discutimos sueldos y respecto a cómo se está trabajando en cada local.

-Y cómo están los precios, ¿siguieron aumentando?

Sí, lamentablemente hay una cultura en la Argentina que ante cualquier coletazo que pega la economía todo se traslada a los precios y sabemos la situación del dólar, que realmente genera zozobra, permanentemente hay incrementos de precios. Me imagino que en la vorágine diaria de tratar de sostener el empleo, de preservar las condiciones de trabajo de los empleados de comercio, el tema de los precios queda en un aspecto secundario y no tomamos debida nota si se cumplen las listas de precios máximos.

-¿Cómo continuarán trabajando?

La verdad que nos dividimos en medio de dos crisis, importantes las dos. Por un lado la crisis sanitaria producto del Covid-19 que lamentablemente tiene, en el peor de los casos, un desenlace que termina con la vida de un ser humano; y por otro una crisis económica que en el peor desenlace genera la pérdida de los puestos de trabajo. Ante esa situación, nosotros tratamos de ser prudentes cuidando ambos aspectos, priorizando sobre todas las cosas la salud, pero también teniendo en cuenta que la situación económica es gravitante para el ser humano, fundamentalmente cuando es para esa familia el único ingreso. Igualmente entendemos que producto de esta situación y con la llegada del invierno, hemos empezado a notar que en Jujuy las temperaturas fueron bajando paulatinamente, entendemos que para preservar la salud de los trabajadores sería interesante poder manejar en algún momento la posibilidad de tener un horario corrido, mientras dure esta situación de crisis sanitaria. Establecer un horario central de apertura de los negocios, de entre las 10 y las 18, sobre todo para los comercios chicos que tienen menos dotación y la posibilidad de rotar personal, y quizás los supermercados, cadenas de electrodomésticos y en los corralones que tienen una gran dotación de gente podrían abrir en un horario más extendido. Pero, a nosotros nos ayuda mucho por una cuestión de salud tener que viajar menos veces en el transporte público en lugar de cuatro veces y eso reduce notablemente las posibilidades de contagio, o sea el 50%. Por otro lado, económicamente nos permite ahorrar esos dos boletos de colectivo. Así que en su momento lo vamos a plantear a las autoridades.

-¿Y el tiempo de almuerzo?

Si uno hace corrido tiene que cambiar hábitos. Tendrá que desayunar mejor, comer livianito al mediodía y cuando vuelve a la casa a las 18 o 19 completar la alimentación.