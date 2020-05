Nuevo récord de contagios en Chile

Con protestas en los barrios populares de Santiago, en reclamo de trabajo y alimentos, Chile registró ayer otro récord diario de más de 4.800 casos de coronavirus y ya superó los 70.000, informaron autoridades, que agregaron que hubo otros 43 muertos en las últimas 24 horas, en donde también se reportó el contagio del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Fue el mismo ministro quien informó el positivo de su examen de PCR y a través de Twitter dijo que "afortunadamente no he tenido síntomas" y "continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen".

La jornada comenzó con protestas sociales en zonas del sur de la capital chilena, como el caso de las comunas (barrios) de Puente Alto y La Pintana, donde vecinos salieron a las calles para exigir alimentos, trabajo y mayores ayudas en medio de la crisis sanitaria.

En el caso de la comuna de Puente Alto, un grupo cercano a los 100 vecinos cortaron las calles, exigieron la presencia del alcalde (intendente) de la comuna y exigieron más ayuda por parte del gobierno, en medio de la vigilancia de la protesta por parte de diez funcionarios de Carabineros, la policía uniformada chilena.

En el sector de Villa Los Lirios, comuna capitalina de La Pintana, los vecinos de la zona realizaron barricadas y exigieron ser beneficiarios del programa de entrega de cajas con alimentos, un programa encabezado por el presidente Piñera, para ayudar a las familias más afectadas por el coronavirus.

Un vocero de la protesta afirmó a la radio Bío Bío que "la alcaldesa anda en la televisión diciendo muchas cosas, y pidiendo mucha ayuda, y aquí hay muchas villas donde no ha llegado nada".

Hasta la fecha, los casos totales son 73.997 y las muertes ya suman 761, dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a periodistas en Santiago, donde se concentran más del 90% de los casos.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que existen 1.135 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, con 989 conectadas a ventilación mecánica y 220 personas en condición crítica.

Sobre la actualidad del sistema sanitario, el funcionario aseguró que "el estado de nuestras unidades de cuidados intensivos están al límite", algo que ya admitió Piñera días atrás.

Finalmente, el subsecretario reveló que existen 2.400 trabajadores de la salud "en cuarentena con Covid-19 positivo".