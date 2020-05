Reabren los gimnasios bajo estrictas medidas

A los asistentes no se les permitirá el uso de baños y vestuarios y estar más de 45 minutos. No accederán personas de riesgo.

Desde hoy reabrirán los gimnasios con rigurosas medidas de bioseguridad, que incluyen la prohibición de uso de vestuarios (los socios deberán ingresar y retirarse con la misma indumentaria), el baño será de uso emergente, el tiempo máximo de permanencia de 45 minutos y la ocupación, como tope, del 30% de la zona de actividad física.

La reapertura oficial de gimnasios iba a realizarse ayer, pero por el feriado se postergó para hoy martes.

El protocolo establecido por el Comité Operativo de Emergencias estipula cuatro áreas de control: zona exterior, zona de control, zona de actividad y zona de atención. La actividad no está habilitada para personas consideradas de alto riesgo.

En la zona de actividad, el establecimiento deberá contar con un circuito para el desplazamiento de las personas de manera tal que le permita llegar a su lugar asignado. Este circuito será unidireccional y estará previamente señalizado.

La actividad tendrá una duración de 45 minutos; el gimnasio deberá asegurar la limpieza con agua y lavandina de todas las superficies luego de terminar la actividad, y el tiempo destinado a la limpieza general no deberá ser menor a 30 minutos. Asimismo, dentro del establecimiento se autoriza la permanencia de hasta el 30% de la capacidad total, sujeto a que se cumpla con la distancia mínima de 2 metros entre personas evitando el contacto humano. Se delimitará el lugar asignado para la persona en cuadrados de 2 x 2 metros. Sólo se podrán usar elementos personales, no podrán compartirse y deberán alternarse de manera que en una clase se utilice elementos y en la siguiente no.

Además, en las clases de artes marciales no podrán tener contacto los participantes; será obligatorio el uso de barbijo deportivo; se deberá ventilar adecuadamente el salón de forma natural (está prohibido el uso de ventiladores); se recomienda no utilizar celulares durante la clase; el socio deberá ingresar con botella de agua y una toalla (en caso que se le terminara el agua, no podrá ser llenada en los baños, éste deberá adquirir una de la heladera del establecimiento) y el baño sólo será de uso de emergencia.

En lo que hace a la zona exterior del gimnasio, en la entrada los asistentes deberán mantener 1,50 metros de distancia y el ingreso deberá ser mediante turnos asignados.

Además de no permitir el ingreso de personas de alto riesgo al gimnasio, en la zona de control, ubicada entre la exterior y la de actividad, teniendo en cuenta la confluencia de personal y socios del establecimiento, se deberá dividir el sector de acceso y de egreso, señalando con cintas adhesivas y otros métodos.

Deberán colocarse dos trapos de pisos con lavandina diluida en agua, uno en el lado de afuera de la puerta de acceso al local, para quien ingrese realice la limpieza de los pies en el mismo lugar, y el otro dentro del local, para el mismo fin.

También personal del gimnasio deberá rociar con alcohol al 70% todo el calzado del asistente, que tendrá que utilizar un barbijo exclusivo para la actividad a realizar; luego se le proveerá de alcohol en gel que deberá estar en contacto con las manos como mínimo 20 segundos. En este sector deberá encontrarse un empleado del establecimiento de manera tal se controle lo ya mencionado. Asimismo se estableció que los trapos de piso con lavandina se lavaran en cada cambio de turno, los socios no podrán tocar la puerta de ingreso, se limpiarán las superficies con agua y lavandina y sólo podrán ingresar aquellas personas que cuenten con barbijo para la actividad física.

Finalmente en la zona de atención se recomendó la instalación de una barrera de vidrio o acrílico para la atención del cliente; la utilización de medios de pagos electrónicos; la obligatoriedad de proveer de manoplas de nylon para el personal, además de alcohol en gel, barbijo social de tela, correcto funcionamiento de sanitarios, rociador con alcohol y agua, lavandina y trapos de piso.

El titular de la Cámara de Gimnasios y Afines, Gustavo Caliva, dijo que la atención será de lunes a sábados, de 8 a 19.

El ingreso de los asistentes se permitirá también respetando la terminación de la numeración del Documento de Identidad.