Buscan empoderar a las mujeres con discapacidad

"Mujeres Empoderadas del Noa" se llama esta organización que tiene el fin de generar herramientas para mujeres con discapacidad que poseen dificultades para acceder a un trabajo y son doblemente vulneradas por la sociedad. Buscan empoderarlas para que exijan que se cumplan sus derechos.

Para comunicarse con la institución se encuentra disponible la página de Facebook Mujeres Empoderadas del Noa.

El objetivo central de esta institución es afianzar, promover y concretar la actuación de las mujeres mediante la participación social, política, económica, educativa, cultural y familiar. Además reivindicar y promover la igualdad de género potenciando sus capacidades para conducir cualquier actividad o situación de la vida cotidiana, fortaleciendo su autoestima, autonomía e independencia.

A través de conferencias virtuales, que son todos los sábados por la tarde, realizan debates entre profesionales ligados a la discapacidad y a los espacios de mujeres. "Estamos evaluando acciones para que las chicas con discapacidad tengan más herramientas y puedan estar mejor porque no la pasan bien, sufrimos por el simple hecho de ser mujer y por nuestra discapacidad eso aumenta. Queremos que ellas sepan de política y sobre sus derechos para que tomen buenas decisiones cuando se les presente alguna situación difícil en su vida", mencionó Alicia Riviere, precursora de este espacio, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"La mujer con discapacidad es totalmente invisible para la sociedad y para las políticas públicas, nosotras no tenemos participación en nada lamentablemente. El tema del género es otra de nuestras luchas porque ya sabemos que no hay igualdad, y mucho menos en las que tienen una discapacidad, están en situación de pobreza y hasta tienen hijos a cargo. Desde el Estado no se provee tampoco una educación sexual integral porque a la mujer con discapacidad se la ve como asexuada y no es así, hay una cultura muy mala con respecto a la discapacidad", añadió Riviere.

En ese sentido comentó que "necesitamos tener más participación en cuestiones donde solamente hay hombres, siempre se emplea más a varones que a mujeres y en términos de discapacidad pasa lo mismo por eso pedimos tener un cupo laboral porque tenemos que trabajar, ser escuchadas y vistas como una persona que puede salir adelante, no limitarla. Hay muchos temas para tocar y trabajar".

Ser fuertes

"Estamos atravesando un contexto difícil por la pandemia y eso sumado a lo que ya venía pasando nos pone en un lugar en el que debemos ser fuertes y empoderarnos. Hace muchos años que no se convoca ni se nos da participación en cuestiones de políticas públicas por eso también es que creamos este espacio", sostuvo.

Remarcó que no se escuchan sus necesidades por eso es que convocaron a personas de diferentes espacios como ser el Consejo de la Mujer y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional para poder debatir sobre estas problemáticas y generar acciones concretas que ayuden a este sector que es perjudicado. También señaló que esperan que se sumen más personas.

Problemas con el transporte público

Resaltó la importancia de que haya transporte público adaptado porque al no contar con unidades se “imposibilita que muchas personas con discapacidad se muevan y es lamentable porque no pueden salir de su casa. Una pensión no alcanza para tomar un remís todos los días, eso se tiene que solucionar urgente y es algo que venimos pidiendo desde hace 12 años. Todos tenemos derecho de circular por la calle y hacer actividades porque una mujer con discapacidad que no cuenta con el transporte público no puede cuidar su salud, trabajar ni estudiar. tampoco cuidar como corresponde a sus hijos en caso de que los tenga”.

Finalizó diciendo que “no hay que bajar los brazos y seguir la lucha firmes para que todo esto se solucione. Quiero agradecer a las mujeres con o sin discapacidad que nos acompañan y se van sumando, estas charlas tienen el fin de que tengan otra mirada. Hablamos del autoestima también porque la mujer con discapacidad la tiene baja ya que la sociedad se encarga de eso, hay mucha discriminación, hay que trabajar en eso y que nuestros legisladores nos den más participación".

Supo afrontar barreras sociales y salir adelante

Para comunicarse con la red hablar o mandar mensajes al 3884869394 de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.



MUJERES CON DISCAPACIDAD - SON DOBLEMENTE VULNERADAS Y MÁS SI TIENEN HIJOS A CARGO.

Alicia Riviere posee una discapacidad motora y supo afrontar las barreras que la sociedad le impone generando microemprendimientos, participando activamente en ongs, en espacios educativos y políticos.

El mensaje que Riviere les manda a todas las personas con discapacidad posee palabras de motivación y está repleto de fuerza y sacrificio para quien desea pelear por sus sueños. Así como ella hay muchos jujeños que no se dejaron ganar por una limitación física y salieron a la calle a pelearla.

“No siempre debemos esperar al Estado para que nos resuelva todos nuestros problemas, nos deben acompañar como a cualquier persona y les debemos exigir que cumplan con nuestros derechos, pero no nos van a dar todo. Por eso, tienen que saber que pueden cumplir sus sueños por su propia cuenta, si yo lo hice todos lo pueden lograr”, manifestó

Red de discapacidad

Desde el año pasado en Jujuy existe una Consultora Integral de Discapacidad que tiene el fin de solucionar las problemáticas por las cuales atraviesan estas personas. Esta ong actualmente trabaja en red con el Departamento de Discapacidad del municipio capitalino para realizar trabajos en conjunto generando más apoyo y contención con las personas con discapacidad y sus familias.