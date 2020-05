Ben Affleck podría volver a interpretar a Batman

Hace pocos días se confirmó que HBO Max y Warner Bros. re-estrenarán una especie de versión extendida de la criticada Liga de la Justicia, que reflejará la verdadera idea del directo Zack Snyder para el universo de DC Comics en el cine.

El anuncio del denominado "Snyder Cut" (Corte de Snyder) llenó de emoción a los fanáticos del DC Extended Universe (DCEU) y muchos empezaron a hacerse ilusiones de que la franquicia retomaría el camino original con Ben Affleck como Batman. Ahora parece que ese sueño no es tan imposible, ya que un nuevo rumor y algunas pistas dejadas por AT&T alimentan las esperanzas de los fanáticos.

Affleck hizo su debut como el Hombre Murciélago en Batman vs Superman: El Origen de la Justiciay aunque la crítica y los fans no estuvieron muy felices con la película en general, el Batman mostrado en pantalla fue uno de los elementos que más disfrutaron, aunque su participación en Liga de la Justicia fue decepcionante y se esperaba que protagonizara una cinta en solitario, pero el proyecto fue abandonado y se decidió hacer un reboot que será protagonizado por Robert Pattinson.

Ahora The Cultured Nerd (vía Epic Stream) informó que AT&T y WarnerMedia quieren de regreso a Ben Affleck en el papel de Batman para rescatar el guión original de The Batman que el actor y director co-escribió y que involucraba al villano Deathstroke. De hacerse realidad todavía es incierto si llegaría directamente a HBO Max como el Snyder Cut o si llegaría a cines.

El sitio aclara que la producción actual de The Batman continuará, por lo que podríamos suponer que el largometraje protagonizado por Affleck llegaría a HBO Max. Esto no resulta extraño en lo absoluto, en la TV y el cine hemos visto cómo diferentes universos de DC Comics existen paralelamente, ahí tenemos el Arrowverso y el universo de Titans; o el DCEU con el Joker de Jared Leto en Aves de presa, protagonizada por Harley Quinn.

No obstante, para dar sustento al rumor del regreso de Ben Affleck AT&T ha publicado varios tuits. El primero fue la respuesta a un usuario que preguntó si después de el Snyder Cut podríamos ver nuevamente a Ben Affleck en futuros proyectos, acompañada con un gif de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia y un emoji de murciélago:

Who knows what the future holds? Who knows who will answer the call? 🦇 pic.twitter.com/F7ZEw7agjn